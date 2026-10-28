La Llorona del 29 de octubre de 2026

CANALES OFICIALES

La DGI les recuerda a los contribuyentes que las solicitudes de devolución de impuestos, cuentas corrientes, exoneraciones, prescripciones y demás trámites deben gestionarse por los canales oficiales: el sistema e-Tax 2.0 o directamente en sus oficinas. ¡Nada de buscar atajos por fuera!

PIPA DE LA PAZ

La Comisión de Presupuesto aprobó ayer varios traslados de partidas, incluido uno para la Plaza de la Democracia. Parece que fumaron la pipa de la paz después de dejar a los magistrados esperando por horas la vez pasada, cuando la sesión se vino abajo porque los diputados de RM y el PRD no aparecieron para tumbar el quórum.

FESTEJO

Los que andan como niños con juguete nuevo son los viejitos, después de que la cueva de la 5 de Mayo le metió la quinta al proyecto de ley que aumenta sus beneficios. Se les adelantó el aguinaldo y ahora les toca cruzar los dedos para que en San Felipe no le encuentren peros y terminen echándolo para atrás.

ESPERAN

Los jubilados y pensionados le mandaron a decir a las autoridades de la Caja maltratada que se pongan la capa de milagros por fiestas patrias y les adelanten el pago programado para el 16 de noviembre. ¡Que el patriotismo también se refleje en el bolsillo!

LAS BANDAS NOS VISITAN

Por los lados de Cárdenas ya tienen definidas las rutas y el orden de las delegaciones que desfilarán el 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital. Entre las invitadas habrá dos bandas del vecino país, Costa Rica, que llegarán con sus tambores para rendirle honores a Panamá. ¡Que suenen fuerte esos tambores!

VIVIÓ PARA CONTARLO

Un panameño que andaba de turismo por España estuvo entre los pasajeros del tren que se estrelló. Aunque recibió golpes por el fuerte impacto, la suerte estuvo de su lado: sobrevivió al accidente y pudo contarles a los medios de comunicación españoles el dramático momento que le tocó vivir.

VISITA ALEMANA

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, aterrizó anoche en Panamá para reunirse con las autoridades panameñas. Por los lados del gobierno Paso Firme, la agenda internacional anda a todo vapor y no da tregua.

POSTURA

Panamá votó a favor de la resolución de la ONU que pide poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, pero reiteró la necesidad de una transición hacia la democracia en la isla. La sorpresa la dio Venezuela, que brilló por su ausencia a la hora de la votación.

ACATA FALLO

El ministerio cuidador del ambiente salió a dejar claro que respetará y acatará el fallo de la Cortesana que declaró legal el estudio de impacto ambiental del puerto de Barú. El documento, aprobado en enero de 2024, sigue vigente y conserva todos sus efectos. ¡Caso cerrado por ahora y a cumplir lo que dictó la justicia!

RECONOCIMIENTO

Por los lados de la Senacyt están que brincan en un pie, y no es para menos. Mañana, una de sus joyas, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, recibirá un reconocimiento de la OEA por destacarse como centro de excelencia en el desarrollo de la ciencia.

DRAMA