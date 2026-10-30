La Llorona del 31 de octubre de 2026

PELONERA

El que debe andar con un dolor de cabeza es el “exchiquillo” Zamora, por la pelonera que le están dando en las redes sociales tras cuadrarse con Benicio y Camacho para ampliar la lista de entidades que podrían quedar exentas de la Ley de Contrataciones Públicas en compras menores de un millón de billullos.

EL VOTO 36

El matraqueo en la cueva de la 5 de Mayo para aprobar el camarón de Benicio y Camacho al Presupuesto del Estado estuvo, al parecer, al rojo vivo. La propuesta se salvó por la mínima, con 36 votos, y fue precisamente el gancho de Zamora quien puso el voto número 36 para que pasara. ¡Por un pelito!

CON DOLORES

Un director de una entidad pública debe andar con los nervios de punta tras el arresto de un empresario panameño en República Dominicana por denuncias de abuso sexual en Estados Unidos. ¿Seguirá defendiéndolo a capa y espada o intentará borrar las huellas de esa cercana relación?

APOYO ECONÓMICO

En medio del encendido y maratónico debate sobre el Presupuesto del Estado, por los lados de la cueva aprobaron un proyecto de ley propuesto por Manuel Cohen que contempla ofrecer apoyo económico a las juntas de carnaval. Literalmente, ¡hacer fiesta con la plata de todos!

EFEMÉRIDES

El Meduca dio el banderazo de partida a las efemérides patrias con un solemne acto en la Plaza Soberanía para conmemorar los 123 años de Panamá como república. Estudiantes y funcionarios se dieron cita en esta jornada que abre oficialmente el Mes de la Patria. ¡Que se sienta el fervor patrio!

ÑÁGARA EN BICICLETA

Los que están pasando el ñágara en bicicleta son los pequeños comerciantes de la histórica bajada Sal Si Puedes, que en noviembre hacen su diciembre. Pero, entre la competencia de las grandes cadenas de almacenes y la paralización de las actividades patrias, las ventas se les han venido abajo.

APAGÓN

Al parecer, los apagones siguen a la orden del día en el país. El pasado jueves por la noche, los asistentes a una recepción diplomática en un hotel lo comprobaron en carne propia: de pronto, quedaron a oscuras y, para rematar, ni siquiera había una planta eléctrica que salvara la situación.

PROYECCIONES

Por los lados de Tocumen, S.A., sacan cuentas y proyectan movilizar unos 95 mil pasajeros locales entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, aprovechando el largo asueto de Fiestas Patrias. Se trata de viajeros que arrancan o terminan su recorrido en Panamá. ¡Que no falten las maletas ni los dólares para pasear!

DOS EN UNO

El gobierno paso firme sumó a los privados de libertad que forman parte del Plan Libertad a las labores de reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por el terremoto. Una iniciativa que busca matar dos pájaros de un tiro: reconstruir hogares y abrir camino a la resocialización.

AL ROJO VIVO

Las elecciones de medio término en Estados Unidos están que arden: está en juego el control del Congreso, incluida la Cámara de Representantes, con la mirada puesta en la carrera presidencial de 2028. Demócratas y republicanos buscan votos hasta debajo de las piedras.

VOTO PAPAL