La Llorona del 11 de julio de 2024

JULEPE

Me cuentan que en la Asamblea hay un julepe muy berraco. Que ahora están varios diputados que quieren ser los nuevos gatos de la comisión de Presupuesto. ¡Santa cachimba!

JULEPE II

ESPERANDO

INTERESADO

LOS PASOS

INFILTRADOS

Alguien me manda a decir que en el gobierno del Molino de Viento se han introducido algunas fichas que están muy conectadas con el gobierno de Putin. ¡Madre Santa!

OLD BIDEN

Primero fue el New York Times y luego la veterana senadora Nancy Pelosi le sugiere a Biden que se ponga a un lado y deje que sea otro candidato el que enfrente al Trompo en noviembre. ¡Tiembla tierra!

EMBOTELLADORA MARÍTIMA

La AMP se suma como institución que con Medio Metro abusó de las planillas. Por un lado, me dicen que la colección de amantes emplanilladas era grande y la pregunta que se hacen es ¿quién les dará ahora a ellas para sus cositas? ¡Ay padre!

EMBOTELLADORA MARÍTIMA II

Y es que no solo se trataba de amantes, me cuentan de dos nombres Adán y no el de Eva, con un tal Navarrete, que los emplanillaron para sembrar terror y favorecer al jefe y su grupo. ¡Santo!