La Llorona del 12 mayo de 2024

CACHAZA

Me mandaron esto: “Que el Malévolo cuadró su familia Rodríguez y Pedreschi con el Mocoso, luego vendió al Orejón y a Blandengue que sacando al Molino de Viento, ellos ganaban”.

CACHAZA II

LA ESTRATEGIA

La estrategia del Malévolo casi le resulta, pero no calculó que el Molino de Viento llegaría con vida al día de la votación. Falló su plan, pero le quedó la consolación del Parlacen al que juró nunca ir. Sus aliados Orejón y Blandengue ambos defenestrados, y dos otrora grandiosos partidos casi desaparecen. No hay duda, lo que el Malévolo toca, el Malévolo destruye.

EL MENSAJE

Jim Risch, senador republicano por Idaho, escribió en X: “Aplaudo a Panamá por la determinación del presidente electo Mulino de abordar la devastadora crisis de migración ilegal que afecta a nuestros países; esto es más de lo que ha hecho el gobierno de Biden. Estados Unidos no debería dudar en apoyar este importante esfuerzo”.

PH. MARINA PARK

Me mandaron esto: “El edificio ha colapsado, en los 7 meses de esta directiva no han cambiado ni un foco; está tan grave que usan los tanques de basura para limpiar, quieren botar a los empleados para que nada se sepa, no presentan las cuentas, lo sospechoso es que todos han comprado carros nuevos”. ¡Más bien!