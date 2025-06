EL COSTO DE LA PRESIDENCIA

LA SEPARACIÓN

Me cuentan que la separación de la histórica dirigente sindical Julia Suira y de Aniano Pinzón de Conato tiene que ver con la creación de una confederación de obreros “amarilla” y por el apoyo a un proyecto que desató un conflicto social en el país. Conato tomó la decisión de no apoyar por sus consecuencias socioambientales.

NUEVA ENTIDAD

CALENTANDO MOTORES

ELECCIONES INTERNAS

Ya que hablamos de los suntruosos, a la actual directiva del sindicato se le vence el periodo a finales de este año y deben elegir la nueva. Me cuentan que un tal Garcés y Yamir son los que más suenan para la secretaría general.

CONTRASENTIDO

Me cuenta un productor, que es un contrasentido que por los lados del IMA, que es una entidad creada para ayudar la producción nacional, busca importar hasta el arroz que vende. Dice que con la producción de arroz local no hay necesidad de traerlo de afuera.

CHENCHÉN

QUE SE REPORTEN

QUIERO MI CERTIFICADO

Contribuyentes que no son declarantes del ITBM, se les niega el Certificado de No Contribuyente, lo que afecta al ciudadano cuando desea realizar un trámite para el cual requiere el documento. Piden a los mandamás de la entidad recaudadora de impuestos que tomen carta en el asunto porque las explicaciones que dan los funcionarios no le ven mucho sentido.