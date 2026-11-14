La Llorona del 15 de noviembre de 2026

PREOCUPANTE

Lo ocurrido al periodista Rolando Rodríguez no puede minimizarse ni tratarse como un hecho aislado. Está en juego mucho más que la seguridad de un comunicador: peligra la vida de los ciudadanos, la libertad de expresión y la propia democracia.

REACCIÓN

Como era de esperarse, el hecho ocurrido en la residencia del periodista Rodríguez provocó reacciones de rechazo desde distintos sectores de la sociedad, el Gobierno y las autoridades. Ahora, que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se descubra quién está detrás de este hecho. Por el bien del país y de la democracia.

FUEGO CRUZADO

El veto parcial al proyecto de ley sobre la reconfiguración de los circuitos electorales desató un fuego cruzado entre Benicio y Popy. El perredista acusó al ñamista de que el veto obedeció a un cambio impulsado por la ñamura. Popy respondió que lo suyo era pura demagogia. La pelea quedó servida para enero.

VISITA CUESTIONADA

Shirley recibió en su despacho a un diputado suramericano que, en el pasado, estuvo bajo investigación por un presunto caso de evasión fiscal y salió bien librado gracias a un fallo de la Corte de su país. Como dice el viejo refrán: dime con quién andas y te diré quién eres.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Las personas que perdieron total o parcialmente sus viviendas a causa del terremoto podrán recibir una compensación económica del Gobierno para construir sus propios hogares, siempre que cumplan con los parámetros establecidos por las autoridades urbanísticas.

NUEVA DIRECTIVA

La cueva centroamericana estrenó nueva junta directiva, ahora bajo la presidencia del diputado hondureño Samuel Armando Reyes. La guatemalteca Karla Gutiérrez entrega el mazo y se despide de la presidencia del Parlacen. ¡Cambio de mando en la cueva regional!

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

Por los lados de la Plaza de la Democracia dieron continuidad al plan piloto del servicio de identificación biométrica, con miras a garantizar una transición y un cierre ordenados, así como a comprobar la continuidad del servicio. ¡Que no se quede solo en un plan piloto!

REGLAS CLARAS

En la ASEP pusieron en blanco y negro las reglas para el uso de los vehículos de la entidad, incluido el paso por las autopistas. Las vías rápidas solo podrán utilizarse para misiones diplomáticas o situaciones de urgencia, previa autorización. El que se salte las reglas tendrá que pagar el peaje de su bolsillo.

DESCARGA PORTUARIA

Por disposición de la Autoridad de los Mares, las terminales portuarias deberán conservar durante dos años los planes de carga y descarga de los buques graneleros, así como cualquier modificación que acuerden las partes involucradas en la operación portuaria.

NO BAJAN LA GUARDIA

La Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos no está dispuesta a bajar la guardia en su lucha para que las autoridades reconozcan esta actividad como una profesión. Además de las acciones legales, la dirigente del gremio se encuentra en Colombia moviendo fichas para sumar respaldo internacional.

SIN DESCANSO