BECA MOCHA

Al parecer la contención del gasto que anunció el gobierno paso firme también va afectar las becas de estudios. Me escribe un estudiante, que se ganó una beca para estudiar en Europa, que le mocharon casi el 40% del monto acordado inicialmente. Le mandaron un correo con el nuevo monto en el que advertían que la tomaba o la perdía.

SE VA A FORMAR

Me cuentan que docentes de una escuela en la ciudad que crece sola, estuvieron llamando a los estudiantes para que le entregarán trabajos y tareas para rellenar casillas y poder sacar promedios. Lo que llama la atención es que el paro en esa escuela fue iniciativa de los padres de familias quienes están listos para demandar las intenciones de los docentes.

IMPERDONABLE

En el ministerio que protege los derechos femenino, las personas con discapacidad, tanto funcionarias y visitas, no pueden usar los baños destinados para ellas, porque la llave la tienen las jefas y personal de confianza.

BOTELLAS DE AGUA

El agua que llega por las tuberías en Azuero no es potable y en la botellita es invisible. Hay barriadas completas, donde no ha llegado desde el primer día una gota de agua y todos se preguntan para que los 10 millones de billullos. Mínimo debe existir centro de acopios de agua potable en cada corregimiento, no cisternas dando agua cruda.