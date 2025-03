La Llorona del 17 de marzo de 2025

DÍA CERO

LA HISTORIA SE REPITE

INVESTIGACIÓN

EMPRENDEDORES CHORRERANOS

Por La Chorrera, buscan tener el control de los nuevos emprendedores. El Consejo Municipal autorizó al alcalde suscribir un convenio con el MICI para el intercambio de información entre la plataforma Panamá Emprende y el Municipio. Quieren tener la información de las nuevas empresas que se abren en el distrito para que no se hagan los chivolocos con el pago de impuestos municipales.

JUBILACIÓN

Dice Don Dino que si no se va aumentar la edad de jubilación, el Estado tiene que aportar 1,500 millones de biyuyos, pero solo está aportando 966 millones en las reformas. Bueno, quedarán seis años para evaluar si se incrementa o no la edad de jubilación.

PRESIONES INTERNAS

MEDICIÓN DE FUERZA

Ya que hablamos de las reformas a la Caja maltratada, los educadores y trabajadores organizados convocan para mañana una marcha y para el viernes tienen programada una huelga de 24 horas. Me cuentan que este llamado medirá no sólo el poder convocatorio de los gremios, sino el sentir de los panameños por lo aprobado en la Nueva Asamblea.

DE ALIADOS A ADVERSARIOS

LOS OTROS DEBATES

NO FUE UNA, FUERON DOS

La Cortesana no sólo admitió una demanda relacionada con la condena al asilado en la embajada nicaragüense, sino que fueron dos. Una demanda contra la indagatoria y la otra contra el fallo que enchirolo al Loco por 10 años. Ambas fueron presentadas por Ángel Álvarez.

TRIFULCA EN VUELO

Me cuentan que el pasado viernes en la noche, dos colombianos generaron una trifulca dentro de un avión que tenía previsto salir de Tocumen con destino a Orlando, Estados Unidos, lo que obligó a suspender el vuelo y 160 pasajeros quedaron varados en Panamá. ¡Se pasaron en aguardentico!

JUSTICIA

Los colombianos fueron llevados al Juzgado de Paz de Calidonia porque estaba de turno, el caso luego pasó a la 24 de Diciembre, donde esperaron al juez por más de seis horas porque no estaba en su puesto de trabajo. Finalmente el caso pasó a la Fiscalía que decidió no tomar ninguna medida porque no había tiempo para llevar los extranjeros a un juez de garantía.