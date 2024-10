A DEDO

Después de tanta promoción sobre el concurso para la escogencia de los directores regionales de Educación, me cuentan que la gente de Lucy terminó eligiendo a subdirectores a dedo. Educadores de Herrera rechazan el nombramiento del técnico docente. Lo llaman puente roto.

PRESUPUESTO

CONTRADICCIÓN

Al parecer, la bondad del gobierno paso firme con la Asamblea no alcanzó para el Meduca. La entidad que administra la educación del país sufrió un recorte en el nuevo presupuesto de 142.2 melones. Veremos si los diputados se vuelven a quejar de que no se cumple con la ley sobre el 7 % del PIB para la educación.

ATRAPADO EN SUS DETECTORES

Por los lados de la nueva Asamblea, un diputado suplente quería meter no un camarón, sino crear un incendio con detectores incluidos. El negocio como que se le quemó en la puerta de horno, porque lo agarraron en su trampa y en sus mentiras.

INTERROGANTES

Muchas interrogantes e inquietudes está generando el hecho de que la Comisión de Credenciales, que preside la diputada Shirley, de RM, no ha convocado a sesión para la ratificación de los nuevos procuradores. Hace dos semanas estaba en agenda y fue suspendida.

NO QUIERE EXONERACIONES

COORDINACIÓN SIN UNIFICACIÓN

La mayoría de las propuestas que se han presentado para reformar el sistema de salud del país quieren una mejor coordinación entre la Caja y el Minsa, pero no la unificación del sistema de salud. Asegurados y no asegurados juntos, pero no revueltos.