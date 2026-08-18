La Llorona del 19 de agosto de 2026

SIN QUÓRUM

La junta directiva de la Caja maltratada se quedó sin quórum y, por ahora, se fue al traste la elección del nuevo presidente. Al parecer, Aniano se quedó vestido y alborotado, con las ganas de ponerse la corona de mandamás de los directivos. ¡Se le aguó la fiesta antes de empezar!

CHATARRAZO

Me cuentan que algunos vehículos oficiales vendidos como chatarra ahora andan nuevamente por las calles, como si hubieran salido relucientes del taller. El asunto ya llegó a la Contraloría para que investigue el supuesto milagro de la resurrección vehicular. La denuncia incluye los números de placa.

CHATARRAZO II

Todo apunta a que funcionarios podrían estar metidos en el enredo para volver a inscribir y traspasar vehículos que ya habían sido declarados como chatarra. Ahora piden a Aduanas poner la lupa sobre las exportaciones de chatarra de una empresa.

DESPLANTE

El Tribunal Electoral llegó a la Comisión de Presupuesto con su vista presupuestaria, pero solo dos de los tres magistrados dieron la cara. Al parecer, después de ver naufragar su intento de reelección, al tercero se le apagaron las ganas de defender la democracia. Le recuerdan que estará en el cargo hasta el 31 de diciembre.

DOLOR DE CABEZA

Al parecer, en la casa de Zambo andan con dolor de cabeza por la idea de absorber la cartera crediticia del Banco Hipotecario Nacional, que arrastra una morosidad cercana al 90 % de sus préstamos. Con semejante porcentaje, la pregunta es inevitable: ¿están comprando una cartera o un cementerio de créditos?

AUDITORÍA

Los 30 millones de Pandeportes destinados a los Juegos Suramericanos pasarán ahora por la lupa de la Contraloría. Bolo dice que esos fondos no pasaron por el control previo, pero, como ya salieron y se gastaron, toca revisar hasta el último centavo.

LEY DEL FRIJOL

Dice el diputado Bolota que en el Órgano Judicial aplican la ley del frijol: juez que no hace lo que manda el superior, se queda sin renovación de contrato. Y aunque lo diga Bolota, no significa que sea cuento: en la justicia hay manos que mueven los hilos. ¿Independencia judicial o menú al gusto del jefe?

CENSO

Al parecer, al repre de San Felipe se le acaba el relajo. Por los lados de la Plaza de la Democracia anunciaron un censo electoral para determinar quiénes viven realmente en la zona y tienen derecho a voto. Se acabó eso de aparecer en el padrón como vecino de la zona sin siquiera saber dónde queda la esquina.

CITADO

El que tendrá que dar la cara en la cueva de la 5 de Mayo es el ministro Linares, quien fue citado para responder por los efectos de El Niño en el sector agropecuario. Le esperan, al menos, 10 preguntas. ¡Que vaya preparando el paraguas, porque la lluvia de preguntas promete ser intensa!

CERO INTERÉS

Dice Martín que no ha tenido ninguna comunicación con el asilado, pese a que algunos allegados al condenado aseguran que hubo una supuesta conversación. Asegura que no tiene el menor interés en hablar con él, porque quiere que exista coherencia entre lo que dice y lo que hace.

COMPAÑEROS DE PRISIÓN