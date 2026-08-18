La Llorona del 19 de agosto de 2026

La junta directiva de la Caja maltratada se quedó sin quórum y, por ahora, se fue al traste la elección del nuevo presidente. Al parecer, Aniano se quedó vestido y alborotado, con las ganas de ponerse la corona de mandamás de los directivos. ¡Se le aguó la fiesta antes de empezar!
Me cuentan que algunos vehículos oficiales vendidos como chatarra ahora andan nuevamente por las calles, como si hubieran salido relucientes del taller. El asunto ya llegó a la Contraloría para que investigue el supuesto milagro de la resurrección vehicular. La denuncia incluye los números de placa.
Todo apunta a que funcionarios podrían estar metidos en el enredo para volver a inscribir y traspasar vehículos que ya habían sido declarados como chatarra. Ahora piden a Aduanas poner la lupa sobre las exportaciones de chatarra de una empresa.
El Tribunal Electoral llegó a la Comisión de Presupuesto con su vista presupuestaria, pero solo dos de los tres magistrados dieron la cara. Al parecer, después de ver naufragar su intento de reelección, al tercero se le apagaron las ganas de defender la democracia. Le recuerdan que estará en el cargo hasta el 31 de diciembre.
Al parecer, en la casa de Zambo andan con dolor de cabeza por la idea de absorber la cartera crediticia del Banco Hipotecario Nacional, que arrastra una morosidad cercana al 90 % de sus préstamos. Con semejante porcentaje, la pregunta es inevitable: ¿están comprando una cartera o un cementerio de créditos?
Los 30 millones de Pandeportes destinados a los Juegos Suramericanos pasarán ahora por la lupa de la Contraloría. Bolo dice que esos fondos no pasaron por el control previo, pero, como ya salieron y se gastaron, toca revisar hasta el último centavo.
Dice el diputado Bolota que en el Órgano Judicial aplican la ley del frijol: juez que no hace lo que manda el superior, se queda sin renovación de contrato. Y aunque lo diga Bolota, no significa que sea cuento: en la justicia hay manos que mueven los hilos. ¿Independencia judicial o menú al gusto del jefe?
Al parecer, al repre de San Felipe se le acaba el relajo. Por los lados de la Plaza de la Democracia anunciaron un censo electoral para determinar quiénes viven realmente en la zona y tienen derecho a voto. Se acabó eso de aparecer en el padrón como vecino de la zona sin siquiera saber dónde queda la esquina.
El que tendrá que dar la cara en la cueva de la 5 de Mayo es el ministro Linares, quien fue citado para responder por los efectos de El Niño en el sector agropecuario. Le esperan, al menos, 10 preguntas. ¡Que vaya preparando el paraguas, porque la lluvia de preguntas promete ser intensa!
Dice Martín que no ha tenido ninguna comunicación con el asilado, pese a que algunos allegados al condenado aseguran que hubo una supuesta conversación. Asegura que no tiene el menor interés en hablar con él, porque quiere que exista coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Desde ayer, Publio De Gracia comparte techo en Tinajitas con sus copartidarios Héctor Brands, exdiputado, y Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu. Los tres quedaron del mismo lado de las rejas, mientras De Gracia espera la audiencia de apelación para saber si le cambian la medida de detención preventiva.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros