La Llorona del 2 febrero de 2025

BELLEZAS ADMINISTRATIVAS

Me cuentan que una auditoría está revelando bellezas en el uso de los fondos en la pasada administración de la Junta Comunal de Santa Ana. Todo parece indicar que Don Bolo pondrá a subir y bajar escaleras al exrepre santanero.

PRESCRIPCIÓN A LA CARTA

Ya que hablamos de Santa Ana, me dicen que un antiguo repre se dedicaba a prescribir lotes, fincas y terrenos dentro del corregimiento por medio de su testaferro “Barak, el mago”. Que la gente de Luis ya está detrás de la pista.

IMAGEN

Una asistente del Palacio en el gobiernito, que está nerviosa por las investigaciones que vienen cayendo, se la pasa llamando a cuanto comunicador se encuentra en las páginas amarillas para intentar lavar su imagen. Lo que ofrece por la entrevista no son dos reales. ¿De dónde sale el chen chen?

Ya que hablamos de Rubio, me cuentan que el secretario de Estado de Estados Unidos quería asistir hoy al Rommel Fernández para ver a Messi jugar con los panameños del Sporting de San Miguelito, pero le dijeron que no era conveniente. ¡No way!