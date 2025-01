La Llorona del 20 de enero de 2025

LA TOMA DE POSESION

Hoy toma posesión el nuevo presidente de la potencia. Mucha expectativa de cómo será su discurso. La gente con ganas de ver quién estará y quién no. Algunos panameños celebrando que no hayan invitado al Presi Mulino y felices con la actitud de Mr Trump contra Panamá. Cosas veredes Sancho!

LA AUDIENCIA POR ODEBRECHT

Hoy debe empezar la audiencia de lo que es el caso de corrupción más escandaloso de nuestro país. Las coimas pagadas por esta empresa salpicaron a personalidades de casi toda Latinoamérica. Se produjeron condenas en muchos países. Pero aquí en el patio, como siempre atrasados, ahora es que empieza la audiencia luego de sufrir miles de dilataciones. 26 personas irán al banquillo de los acusados. Expresidentes, exministros, exfuncionarios y varios empresarios.Hay analistas que señalan que no son todos los que están, ni están todos los que son. Pero es lo que hay!

MALESTAR POR LA ENCUESTA

La encuesta de la Decana, publicada la semana pasada, no pasó desapercibida y algunos tomaron nota para aplicar correctivos. Pero algunos ministros se molestaron por su baja calificación. Hubo uno que se negó a dar una entrevista a nuestro medio por algo relacionado a su cartera. Vea pues, él se lo pierde.

LOS RELACIONISTAS DE LOS MINISTROS

Un ministro le contó a nuestra presi que estaba teniendo problemas con su relacionista porque lo tiene prácticamente secuestrado. No deja que se le acerquen los medios y cuando están en alguna actividad lo hace irse por una puerta lateral para evadir a los periodistas. Parece que algunos colegas, ahora en puestos públicos, quieren mostrar su cuota de poder a costilla de la imagen de su jefe.

LOS FAMOSOS CONOS EN LA INTERAMERICANA

LA JUSTICIA EN LA UNIVERSIDAD

Me cuenta el vigilante académico que en la casa de Méndez Pereira se están viviendo días movidos. Asegura que no es por actividades académicas, sino por diligencias judiciales. Que dizque hubo orden de conducción de un “Director” y que van llegando más notificaciones para otros funcionarios en ejercicio.

LAS TARIFAS DEL CASCO ANTIGUO

LOS PASAJES POR LAS NUBES

SECANDO BANDERAS

Mientras los empresarios piden que los diputados le metan el acelerador a la discusión de las reformas de la Caja maltrada, en las redes circulan videos de banderas sindicales secándose al sol para salir a las calles. Me dicen que el mensaje que están mandando los sindicalistas es que las tunas del interior no inviertan mucho en la organización de los carnavales porque ellos cerrarán en 17 puntos. Nombe no! Más disgusto de la gente con ellos.