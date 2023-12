La Llorona del 21 de diciembre de 2023

UNA MUÑECA

La semana ha sido acaparada por la atención hacia una muñeca que apareció como reemplazo en el féretro de una niña. Ahora el Ministerio Público investiga, el TE denuncia y nadie sabe dónde está la verdadera niña. ¡Ajooo!

FIESTÓN

Pese a la jodienda, dice que Huevito se tiró qué rumbón en el hotel El Panamá. Que la vaina estuvo llena a reventar. ¡Santa cachimba!

LA BRUJA

Al que le está saliendo la bruja es al ministro del Mida. Me dicen que por ese lere-lere de que mandó a zumbar a la ex directora de la ARAP, no solo es la demanda, sino los 150 mil rúcanos que le piden, además de que presionan a Nito para que lo renuncie. ¡Santo!

LA BRUJA II

La ex directora de la ARAP, Yarelis Milagros Martínez Moreno, parece que tiene sombra en el PRD y le está dado con todo al ministro Augusto Valderrama, quien asegura que nunca faltó al respeto a la exdirectora. Ella lo acusa por el delito de violencia sicológica. ¡Mi madre, le salió la bruja!

A REVENTAR

Y mientras algunos conmemoraban ayer la trágica fecha por la invasión gringa de 1989, por el otro lado miles de personas abarrotaron los centros comerciales. No cabía ni el clásico alfiler.

ESCÁNDALO

Por España, en medio del torbellino de relatos, emerge una historia intrigante revelada por el excuñado de la monarca Leticia, Jaime del Burgo, quien confiesa haber mantenido una relación sentimental con la reina en los primeros años de su matrimonio con el rey Felipe VI. Dicen que el Rey Felipe VI y Leticia duermen separados.

DE MAL GUSTO

Alguien me comenta que muy mal ha caído el querer desprestigiar a un joven piloto de helicóptero que casi pierde la vida por asistir a una maestra con problemas de salud. El incidente le costó el puesto y peor aún, le quieren quitar la licencia de por vida. ¡Así tampoco!

MACUÁ

En Bocas del Toro, los isleños están que trinan con las actuaciones de La Tulivieja Isleña, que ha empezado acusar a funcionarios de Mi Cultura de dar las informaciones de las andanzas de su bebé Coco de Paila. ¡Ay padre!

MACUÁ

Parece que se avecina un escándalo por los informes de la Feria del Mar que nunca han entregado. Dice Bingin que hay un frasco con los nombres de los sospechosos, junto a Chango y Yemaya. ¡Shame and scandall in the family boay!

AGROFERIAS

El IMA programa 13 agro ferias, entre hoy jueves 21 y el sábado 23 diciembre, en las provincias de Chiriquí, Colón, Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Ngabe Buglé, desde las 8.00 a.m. El arroz sigue arrollando como el producto más buscado, vendido a 0.25 la libra y el paquete de 20 libras a 5.00 balboas.

MUY SERIO

La cantante Celine Dion, de 55 años, ha sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, que afecta al sistema nervioso. Esta enfermedad es incurable y al paso que va, está muy malita.

COTIZADO

Adalberto “El Coco” Carrasquilla es hoy el futbolista panameño mejor cotizado. El sitio especializado Transfermarkt lo valora en 4.5 melones de dólares, un aumento de 1.5 melones en solo unos días.

POR DESIGNAR