La Llorona del 23 de septiembre de 2024

ELECCIONES CALIENTES

Me cuentan que una de las nóminas para la junta directiva de Cambio Democrático no está subiendo la loma y el padrino está presionando para que los comicios se pospongan para el próximo año y así garantizar el triunfo.

NO QUIEREN FUSIÓN

Hablando de elecciones de Cambio Democrático, Yanibel sostuvo encuentros con convencionales por Azuero, en los que la consigna fue no a la fusión y sí a la gobernabilidad con el gobierno paso firme.

INQUIETUDES

Por los lados de Clayton hay muchas inquietudes por una posible fusión entre CD y RM que, al parecer esa es la meta, y que no nos extrañemos que la vaina explote por las fronteras del Triángulo Norte.

LANCHA LANCHITA, DAME PLATITA

El ex administrador de los mares del gobierNito, daba unos contratos por uso de lanchas a uno de sus amigos. Dizque licitaba, pero siempre se los ganaba PTBoats. El servicio lo pagaban los barcos, pero ahora lo paga la AMP. Entonces, es dinero estatal para beneficiar a un tercero. Clarito que es peculado. El chiquitín ex de la AMP debe preocuparse porque es delito que no prescribe. ¿Y sigue el fiesto?