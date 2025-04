HACER PARA QUE NADA PASE

En la cueva de la 5 de Mayo le están dando seguimiento a la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público contra la planilla “cashback” 150. El tema es que hay un interés de que no se sepa nada porque van a mandar información para agobiar. ¡Ya nos sabemos esa técnica!

INVESTIGACIÓN

Me dicen que por los lados de San Felipe iniciaron una investigación interna por unas trampas que realizaba un asesor juntocon su coterráneo, por una publicitaria digital que estaba causando muchas molestias y quejas.

SE EXPLOTARÁ

El Presi Mulino ya confirmó lo que el país entero daba por hecho: que la mina de Donoso se abrirá, no para cerrar, sino para explotarla. El gobierno paso firme analiza la creación de una nueva estructura que no implica un contrato minero, por lo que no pasaría a la Nueva Asamblea.