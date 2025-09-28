La Llorona del 28 de septiembre de 2025

SE CALIENTA LA POLÍTICA

La política dentro de los partidos políticos está candela. En el PP ya salió un tal Richard Kilborn como candidato a la presidencia del Picanto y el proceso en el piardi y en la ñamura avanza entre impugnaciones y reclamos.

TAMBORES DE SUCIEDAD

Por los lados de la Sepresac tienen en la mira a un grupo de ciudadanos que buscan boicotear el proceso de la Constitución originaria. Dicen que iniciarán una campaña sucia contra el catedrático Bernal para manchar su prestigio y el de la gente de la Secretaría.

PROCESO

El catedrático Bernal estuvo en el Colegio Abel Bravo de Colón con su programa de alfabetización y el próximo 8 de octubre estará en el Instituto Rufo A. Garay y en el Colegio José Guardia Vega, en la provincia Atlántica.

SIN GLAMOUR

En la agencia de la Caja, maltratada de la vía España, hay una funcionaria atendiendo en ventanilla que, además de sus altanerías, hace todo lo posible para que el asegurado salga del lugar sin la atención que buscaba. Piden a los mandamases darse una vuelta por allá.

SISTEMA GEOGRÁFICO

En Cárdenas crearon el Sistema de Información Geográfica para integrar en una sola base de datos toda la información de los procesos académicos y administrativos, así como de la construcción, remodelación y mejoras que se realicen. Mientras no se convierta en otra oficina burocrática, todo estará bien.

TRANQUE CHACAL

Los residentes que viajan hacia el west se encuentran últimamente con un operativo de la Chacaldía en el que piden documentos del vehículo, tarjeta de vacunación del perro y cédulas a los pasajeros. ¿El Municipio sustituyó a las tres T?

RELLENO

En la Chacaldía andan planteando construir un relleno en la zona de yates de pesca de la cinta costera para otro centro de convenciones. Blandón recordó que la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Pueblo elaboró una propuesta, pero al mismo tiempo surgen voces que dicen: no más rellenos en la zona.

LICENCIAS TEMPORALES

Los egresados de los cursos de fontanería, electricidad y mecánica en refrigeración doméstica del Inadeh tendrán una licencia otorgada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, con una vigencia de cinco años renovables.

LA DIETA DE LOS CHIMPANCÉS

Un reciente estudio del Smithsonian determinó el contenido alcohólico de las frutas que consumen habitualmente los chimpancés africanos. La dieta podría aportarles 14 gramos de etanol al día y, teniendo en cuenta su tamaño corporal, esto equivale a casi dos cócteles.

EQUIDAD DE GÉNERO

El PRD el más grande por cantidad de adherentes y el más antiguo, y el Partido Alianza tienen más mujeres inscritas que hombres. Bueno, es hora de que muestren más acciones para favorecer la equidad de género.

RAÍZ

Ya que hablamos de partidos políticos: en la Plaza de la Democracia presentaron una solicitud para inscribir un nuevo colectivo que se denominará Movimiento Radix, que en latín significa “raíz”.