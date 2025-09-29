Mina Cobre Panamá: Ministro Moltó aclara que arbitrajes siguen suspendidos

<b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">El ministro </a></b>enfatizó que la suspensión de los arbitrajes se mantiene vigente por voluntad de ambas partes y que, de hecho<i><b>, 'hay un arbitraje que ya se cayó y no se puede volver a levantar,'</b></i> lo que considera una <b>'ventaja para Panamá.'</b><i>'Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes... Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido. Los arbitrajes están suspendidos,'</i> declaró.<b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Moltó </a></b>explicó que la existencia de los paneles es una formalidad legal y que estos solo actuarían si, en algún momento,<b><a href="/tag/-/meta/minera-panama"> Minera Panamá</a></b> decidiera 'reanudar' los procesos. Reiteró que el gobierno actuó de <b>'buena fe'</b> al lograr la suspensión y destacó que se trata de montos significativos, mencionando una reclamación por <b>$5.000 millones</b> y otra por <b>$10.000 millones,</b> que han sido exitosamente suspendidas o canceladas.