La Llorona del 29 de enero de 2025

Desde el sector turístico preguntan por las campañas para atraer el turismo internacional a Panamá este año. Si habrá o no habrá campañas contempladas. Ahhh, en la primera feria internacional de 2025 Fitur Madrid, fuimos y llovieron las críticas porque dicen que nada que ver.

A propósito de la audiencia de ayer en el Senado de la potencia, dice Olimpo que si queremos mantenernos como una República independiente y que el Canal siga siendo panameño, debemos arroparnos con la bandera nacional y el nacionalismo patriótico. La unidad es por Panamá y los panameños. Con dividir no ganamos nada.

Resulta que los que no pudieron ver tranquilamente la transmisión de la audiencia gringa sobre el Canal fueron los funcionarios de la Unachi. La gente de Transparencia los visitó para inspección y notificación masiva de 80 funcionarios como parte del proceso. La cosa avanza con paso firme.

Siguen las diferencias entre abogados y jueces de trabajo del ministerio de la plaza Edison. Se acusan unos a otros de que no manejan la literatura legal que rige en estos casos y, por lo tanto, no aplican la ley como corresponde. Que la ministra de la Alianza no toma cartas en el asunto. Ese pleque pleque viene sonando desde hace un par de meses.