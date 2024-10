La Llorona del 31 de octubre de 2024

LISTAS NEGRAS Y EVASIÓN

LISTAS NEGRAS Y EVASIÓN II

DECENCIA Y CABALLEROSIDAD

LA OSCURIDAD CONVIENE

Nos llamaron del ministerio laboral para aclarar que en el cuarto oscuro no se trama nada ni se arma nada contra nadie. Que por el contrario, lo que hacen es protegerse de algunos sindicalistas agresivos que insultan con palabras y gestos y que han llegado hasta a “hacer aguas” frente a los funcionarios. No ombe no, así no es la cosa.