La Llorona del 4 de enero de 2024

LÓGICA DETRÁS

Me dice uno que sabe de temas electorales, que la presidencia de Narciso en la Plaza de la Democracia tiene que ver con los roles futuros de cada magistrado. En el 29, el que tiene más tiempo en el puesto liderará el Plan General de Elecciones. Ese camarón le toca a Guerra.

LÓGICA DETRÁS

EN AGENDA.

GOLPE LABORAL

La pérdida de 54.307 empleos formales no agrícolas en los últimos 14 meses, según el INEC, evidencia que el impacto laboral de la crisis minera y la pérdida del grado de inversión fue más grave y extendido de lo previsto.

GOLPE LABORAL II

SUBSIDIO ELECTORAL

FISCALIZADORES

CABLES CRUZADOS

PONEN TRABAS

CALLES TOMADAS

REPUDIO NORMALISTA

En la tierra de Urracá van a declarar no grata a una profe de la escuela Normal que movió cielo y tierra para que no le entregaran el diploma a un graduando porque llevaba afro. Que no se entere Barrow, que le arma el jaleo desde la city.