La Llorona del 6 de noviembre de 2024

TURISTA AGRESOR

Me cuentan que una trabajadora de una aerolínea fue brutalmente agredida por un turista cubano. El caso fue llevado a Justicia de Paz de Tocumen, pero la jueza no defendió los derechos de la mujer y el extranjero se fue del país sin siquiera una sanción verbal.

TAQUILLANDO

A pesar de que el presi Mulino dijo que no es no y que las autoridades de Colón reiteraron que los desfiles en la provincia quedaban suspendidos, representantes quisieron taquillar en medio de la desgracia al intentar hacer de todas formas los desfiles. Los de proteger y servir llegaron a la tarima presidencial para desalojar a los presentes.

LENTA DISTRIBUCIÓN

Con esto de que el presi Mulino solo autorizó al Sinaproc para distribuir la ayuda, me escribieron desde Veraguas para contarme que el centro de acopio en la gobernación estaba repleto y la jefa no daba la señal para repartir la ayuda. La situación no está para burocracia.