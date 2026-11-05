La Llorona del 6 de noviembre de 2026

DETENIDO

Me cuentan que un exdirector del IMA terminó en la chirola y ahora comparte celda en La Mega Joya con otros exfuncionarios del gobierno pasado. Al parecer, se tomó a relajo el trabajo comunitario, pero un retén le aguó la fiesta. Ahora está a la espera de comparecer ante un juez de cumplimiento.

ADMITE ERROR

Balbina reconoció que firmó, sin leer la letra pequeña, un contrato para comprar una vivienda del PRD en Boquete con fondos del subsidio poselectoral. La propiedad será destinada a un museo de la mujer. La historia, que lleva días haciendo ruido, te la cuenta La Estrella de Panamá con todos los detalles.

GOL ATAJADO

Me cuentan que la idea original era comprar la vivienda del PRD en Boquete a título personal para una dirigente de mando medio, pero con fondos del subsidio electoral. Alguien le prendió las alarmas a la secretaria general y lograron atajar el gol antes de que se concretara. ¡La jugada no llegó a consumarse!

EXCLUIDOS

Me escribe un damnificado de Mariato para contarme que ahora el gobierno paso firme le salió con que, si su terreno no tiene al menos 250 metros cuadrados, no le construirán una vivienda. La pregunta cae por su propio peso: ¿y a quienes no cumplen con ese requisito quién les tiende la mano?

CONTRASENTIDO

Por lla 24 de Diciembre todavía se preguntan qué sentido tuvo que Dorindo Vega, presidente del Consejo Municipal de Panamá, suspendiera el tradicional encendido de luces patrias en el Palacio Municipal, por solidaridad con los afectados por el terremoto, mientras que en estos días montó el jolgorio en su corregimiento.

LA COMIDILLA

En los parques de La Chorrera no se habla de otra cosa que de una dueña de fonda que no deja comer tranquilos a sus clientes por la cantidad de chismes políticos que suelta. Y, al parecer, todo gira alrededor de las aspiraciones políticas de uno que renunció recientemente a la comuna.

EXAGERACIÓN

Me escribe un docente para quejarse de que las medidas de prevención en las regiones educativas de las provincias centrales fueron demasiado extremas. No celebraron el Día del Estudiante ni el Día del Niño, pese a que hay estadios con espacios adecuados y condiciones de seguridad.

VIGILANCIA

La Contraloría puso en marcha la Unidad de Fiscalización de Emergencia, integrada por las direcciones de Ingeniería, Asesoría Jurídica y Fiscalización, además de un representante del despacho superior. Su misión: ponerle la lupa a las contrataciones durante el estado de emergencia. ¡Que no se cuele ningún vivo!

GUÍA

En la avenida Balboa no solo crearon una unidad para fiscalizar las contrataciones, sino que también establecieron una guía para realizar los pagos por servicios y contrataciones durante la emergencia. Con tantas reglas y tantos ojos encima, si aun así se cuela algún chanchullo, ¡es porque el juega vivo no tiene remedio!

MEMORIA DIGITAL

Ahora que los demócratas recuperaron el control del Congreso de Estados Unidos, a más de un político de la región le tocará revisar y borrar aquellos mensajes en los que despotricaba contra ellos. Pero las redes sociales tienen memoria y ya comenzaron a desempolvar algunas joyitas de personajes que hoy ocupan altos cargos.

CURIOSIDADES