La Llorona del 4 de noviembre de 2026

QUEJA

Me escribe un viejito para contarme que ha notado cómo varios comercios han aprovechado para meterle unos centavitos de más a los productos de mayor consumo. Como ejemplo, menciona el café que pide casi a diario en una cafetería, cuyo precio subió tres centavos justo después de la sanción de la ley que amplía los beneficios.

VENTAJA

Si algunos comercios comenzaron a subir los precios con la excusa de los nuevos beneficios para los jubilados, tienen seis meses de gracia para seguir haciendo caja. Los descuentos aprobados entrarán en vigor en mayo próximo. En otras palabras, cuando les toque aplicar el beneficio, los precios ya habrán tomado ventaja.

MENSAJE DIRECTO

Durante el Te Deum del 3 de noviembre, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, lanzó un mensaje directo: no hay que esperar a tener un mejor país para empezar a ser mejores panameños. El patriotismo no puede quedarse en el orgullo de ondear la bandera ni en la emoción de cantar el himno.

NOSTALGIA

Al parecer, al presi Mulino le pegó la nostalgia por la exministra Lucy. Ayer colgó en su cuenta de X un mensaje en el que destacó que los desfiles patrios con bandas de música son otra cosa: diferentes y alegres. «Sin duda, un legado de Lucy Molinar».

CENTRO DE EXCELENCIA

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), de la Senacyt, ya juega en las grandes ligas. Fue reconocido como uno de los ocho centros de excelencia que integran la Red en Tecnologías Transformadoras de la OEA. Allí sí se hace patria con ciencia, innovación y tecnología.

ALERTA

Geociencias puso los puntos sobre las íes: montar un sistema de alerta temprana sísmica requiere entre 1.5 y 3 millones de billullos. Pero ojo, no se trata de sacar la plata una sola vez y olvidarse del asunto. Su financiamiento debe estar contemplado de manera permanente en el presupuesto del Estado y no depender de partidas extraordinarias.

DE PELÍCULA

Un ciudadano fue imputado por el delito de hurto tras llevarse un vehículo policial. Hasta allí, la noticia no parece gran cosa. Pero la historia da un giro de película: el sujeto había sido aprehendido por el hurto de un automóvil particular y, mientras permanecía esposado, se apoderó de la patrulla y la condujo con las manos esposadas.

AMISTAD

El que salió a pregonar su amistad con Panamá fue Mr. Trump, en un mensaje con motivo de los 123 años de separación de Colombia. Pero, como no podía dejar pasar la oportunidad, también lanzó su pullita sobre la administración del Canal y los puertos de Balboa y Cristóbal.

DESCONTENTO

Al parecer, los cambios en el calendario de sorteos de la Lotería no tienen a todos los billeteros contentos. Algunos se quejaban ayer por la cercanía entre las fechas del Gordito, el Miércolito, el Dominical y la Extraordinaria.

EJÉRCITO DIGITAL

Al parecer, Cristina Kirchner quiere importar la fórmula del camarada Lula para las elecciones del próximo año en Argentina. Sostuvo un encuentro con el famoso «general» del ejército digital, el senador André Janones, quien impulsó la estrategia del maracanazo contra Bolsonaro en la segunda vuelta.

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