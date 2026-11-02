La Llorona del 3 de noviembre de 2026

AL ESTRADO

El gobierno paso firme contrató al bufete Hogan Lovells Cadwalader US LLP para sacar la cara por Panamá en el arbitraje internacional que enfrenta con CK Hutchison Holdings por la anulación del contrato de PPC. La empresa ya puso en marcha su ofensiva legal y, entre sus representantes, figura un bufete panameño.

DEFENSA

El director de Pandeportes salió al ruedo para defenderse del escándalo relacionado con el empresario panameño detenido en República Dominicana por denuncias de abuso sexual en Estados Unidos. Aseguró que hasta el Consejo de Seguridad lo investigó y que tomó distancia del personaje.

TRAPOS SUCIOS

Al parecer, el respaldo del “exchiquillo” Zamora al camarón legislativo le está pasando factura. En las redes sociales, varios ciudadanos no están dispuestos a dejarle pasar el voto tan fácilmente y han comenzado a desempolvar episodios de su pasado y a sacarle los trapos sucios.

A LA SEGUNDA

El camarón de Benicio y Camacho en el Presupuesto sigue levantando ronchas y acumulando críticas. Lo curioso es que no era la primera vez que lo intentaban. El año pasado trataron de colarlo, pero la Comisión de Presupuesto les cerró la puerta. Esta vez cambiaron de escenario: llevaron la jugada al pleno y se salieron con la suya.

SATISFECHO

El que salió a sacar pecho por el Presupuesto del Estado aprobado en la cueva de la 5 de Mayo fue el ministro del chenchén, Felipe Chapman. Con una frase despachó cualquier cuestionamiento: “Me siento satisfecho con lo aprobado”. El camarón y los millones adicionales son harina de otro costal.

SEPARADOS

Panamá celebra hoy 123 años de separación de Colombia. Una fecha para recordar que la historia se construye con decisiones valientes y que la mejor manera de honrar a quienes lucharon por una nación libre es no permitir que la corrupción siga saqueando su futuro.

OPERATIVO

La Contraloría puso primera contra los juega vivo que pretendan utilizar los vehículos oficiales como si fueran de su propiedad durante los días de asueto. Los autos que circulen sin cumplir los requisitos serán retenidos y sus responsables, sancionados. ¡Se acabó el paseo con gasolina y placa del Estado!

TOMEN NOTA

La Empresa Nacional de Autopistas les manda a decir a los usuarios de los corredores que el próximo sábado, desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana, realizará trabajos de mantenimiento en la plataforma de Panapass. Durante esas 10 horas no se podrán hacer recargas.

LE PICAN LOS PIES

La expresidenta argentina Cristina Kirchner parece tener ganas de volver a la arena política y medir fuerzas con Javier Milei. Así lo dejó entrever en una entrevista con el influyente diario estadounidense The Washington Post. Primero tendrá que revertir la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

LOS PRIMEROS

Ya comenzaron a llegar los contenedores con los famosos arbolitos de Canadá, que formarán parte de la decoración navideña. La Navidad todavía no toca a la puerta, pero los pinos ya vienen cruzando fronteras. ¡Que no falte el espíritu navideño ni los billullos!

DÍA CERO