La Llorona del 2 de noviembre de 2026

CASA DE CAMPO

Me dicen que un partido político tiene firmado un acuerdo de compraventa de una casa en Boquete, que sería adquirida con fondos del subsidio electoral. Que en la Plaza de la Democracia les pidieron hacer algunas correcciones al documento de la transacción. ¡Casa de campo!

ALGO NO CUADRA

Lo curioso de la compra de la casa que pretende hacer el partido político es que en los documentos aparece una suma de 130 mil billullos, mientras que en la página web de la promotora el modelo más caro se ofrece en 110 mil. ¡Vaya diferencia de chenchén!

COMO SI NADA

Por un centro comercial vieron a un empresario investigado por corrupción haciendo shopping y paseándose como si no tuviera cuentas pendientes con la justicia. ¿Será que seguirá disfrutando de esa tranquilidad el resto de su vida o, tarde o temprano, el brazo de la justicia terminará alcanzándolo?

ASESOR MANDAMÁS

Me dicen que por los lados del ministerio cuidador del ambiente hay un asesor que tiene más poder que el propio ministro, porque al director que no se cuadra con él lo saca sin más. Ya varios han pagado la factura por no seguir la línea que impone y que, por cierto, no está muy clara.

COMPENSACIONES

Le mandan a decir al ministro cuidador del ambiente que le ponga la lupa a los compromisos ambientales porque, al parecer, las compensaciones que deben entregar las empresas por el desarrollo de sus proyectos están llegando en especie, pero a la tierra no le está tocando ni una mata de pega pega.

EN SU CUNA

Hasta ahora, dos grandes proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo siguen sin levantar cabeza en la cuna de la 5 de Mayo: la eliminación del Ministerio de la Mujer y el bioetanol. Ambos apenas lograron avanzar en sus respectivas comisiones. Veremos si en 2027 agarran impulso o continúan durmiendo el sueño de los justos.

INDEPENDIENTE VAMOS

En la lista de asistencia de septiembre de la cueva de la 5 de Mayo, la diputada Patsy Lee aparece registrada como “independiente Vamos”. Si bien se ha alineado con los “chiquillos”, hasta donde se sabe, no forma parte del grupo. ¿Será una maldad interna o se inscribió en la bancada sin que nadie se enterara?

COMEDORES Y UNIFORMES

En el cierre de las sesiones ordinarias, la cueva de la 5 de Mayo aprobó un proyecto de ley que obliga al Meduca a garantizar comedores escolares en todos los centros educativos y uniformes gratuitos para los estudiantes. Ahora la pelota pasa al Ejecutivo: una cosa es aprobar leyes y otra es poner el chenchén para cumplirlas.

A REGISTRARSE

Por los lados de la Superintendencia de Bancos pusieron las reglas sobre la mesa: las empresas financieras deberán registrarse ante la entidad para quedar bajo su supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo. Tienen seis meses para ponerse al día.

INTERÉS ELECTORAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesionó en Panamá, sacó tiempo para conocer cómo marcha la fiscalización del financiamiento político y la participación de mujeres, indígenas y afrodescendientes en la política. El encuentro fue con los magistrados de la Plaza de la Democracia.

CONTRADICCIÓN