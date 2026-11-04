La Llorona del 5 de noviembre de 2026

ZOZOBRA

A casi un mes del terremoto, los azuerenses siguen con los nervios de punta. Aunque los temblores se sienten con menor frecuencia, las casas y los edificios continúan meciéndose y el miedo no da tregua. Con cada réplica, se produce una estampida de personas que salen de sus viviendas.

ALBERGUES

El terremoto sigue pasando factura. Las autoridades mantienen 113 albergues activos para atender a las familias afectadas, mientras las soluciones habitacionales permanentes siguen en camino. Una cosa es ofrecer un techo temporal y otra muy distinta es devolverles a cientos de familias la tranquilidad de tener un hogar.

ALUDIDO

El escándalo del panameño procesado por violación sexual en Estados Unidos sigue levantando ronchas por estos lares. Al parecer, a Benicio no le cayó nada bien que el director de Pandeportes soltara que un diputado fue el lobista de sus contactos con la entidad. La bola pica y se extiende.

SÚPER MARTES

Los demócratas de Estados Unidos se adelantaron a su propio Súper Martes este 3 de noviembre. No solo se llevaron el Senado y la Cámara de Representantes, sino que también arrebataron territorios que los republicanos consideraban intocables desde hacía décadas. ¡Tremendo revolcón político!

POR UN PELO

La que estuvo a punto de quedarse sin curul en la Cámara de Representantes fue la periodista y presentadora de televisión María Elvira Salazar. Su tibio distanciamiento de las políticas migratorias del gobierno de Mr. Trump parece que terminó salvándole el pellejo. ¡Se salvó por un pelito!

PERFIL PRESIDENCIAL

Las elecciones de medio término en Estados Unidos también comenzaron a mover las fichas de cara a la próxima carrera presidencial. En las filas demócratas empezó a sonar con fuerza Jon Ossoff, tras lograr una contundente reelección como senador por Georgia. Del lado republicano, Rubio parece ganar terreno.

RELAX

Que se queden tranquilos, por ahora, los padrastros y madrastras de la patria. El presi Mulino no tiene entre sus planes convocar a sesiones extraordinarias. Al parecer, en la agenda del gobierno Paso Firme no hay nada que amerite volver a reunir al pleno. ¡A guardar las curules y a disfrutar del receso!

SOLA

Me cuentan que, durante los actos del 3 de noviembre en el distrito especial, apenas terminó la sesión del Consejo Municipal, los representantes salieron como pepita de guaba y dejaron sola a la alcaldesa, acompañada únicamente por la representación del Meduca.

AL TUÉTANO

Ya que hablamos de los actos en el distrito especial, el historiador José Blas Álvaro lanzó una reflexión que dio en el clavo y dejó a más de uno pensando: a 123 años de la separación de Colombia, la desigualdad social que se pretendía combatir con la independencia sigue más viva que nunca.

TELÓN IBEROAMERICANO

Hoy baja el telón de la Cumbre Iberoamericana, que reunió en Madrid, España, a mandatarios y representantes de la región. Entre los resultados que se esperan están la creación de una red iberoamericana para reducir el riesgo de desastres y fortalecer la protección civil, así como una alianza en inteligencia artificial.

VIAJE PAPAL