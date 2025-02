La Llorona del 8 de enero de 2025

LLAMADA FALLIDA

El país entero estaba en expectativa esperando el resultado de la llamada entre Mr. Trump y el Presi Mulino. Finalmente, no se realizó. Se pospuso por complicaciones en la agenda del presidente de la potencia. Mr. Trump estaba dando una conferencia conjunta con el primer ministro de Japón.

LA ARTILLERÍA DIPLOMÁTICA

CONSEJO GRATIS

La exmagistrada Dixon dice que en el derecho internacional no existen recursos legales para la mentira, que eso se combate con ser puntual, con la verdad y no dejarse imponer una mentira. ¡Que no esperemos los jueves para salir a desmentir a Mr. Trump!