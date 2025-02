La Llorona del 9 de febrero de 2025

VASO SIN LECHE

VASO SIN LECHE II

CHIQUILLO

Al parecer a lo interno de la bancada de Realizando Metas las cosas no pintan muy bien. Dice Cedeño, no el calvo, que su colega y copartidario amigo fiel tiene que “aprender mucho” en temas legislativo. Le dijo “chiquillo”.

ABANDONA EL BARCO

Me dicen que el pasado viernes hubo una sensible renuncia en la Contraloría. El director de Recursos Humanos abandonó el barco no muy contento. Se quejó de que Don Bolo no respeta la carrera administrativa y dice que están despidiendo a funcionarios con mucho años y experiencia. Voy a preguntar en la Avenida Balboa cómo es el asunto.