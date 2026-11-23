martes 24 noviembre 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
La Estrella Investiga
Terremoto en Panamá
Asamblea Nacional
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Juan Alberto Cajar B.
Inicio
>
Opinión
>
Opinión Gráfica
Juan Alberto Cajar B.
23/11/2026 19:14
Opinión Gráfica
La Opinión Gráfica del 24 de noviembre de 2026
Opinión Gráfica
1
/
1
Lo más leído
1
Las condiciones del Gobierno a Minera Panamá para la mesa de negociación
2
‘Al Séptimo Día’, un libro sobre humanidad destrozada y reconstrucción
3
Yhanisell Chávez: ‘Una pieza artesanal no es solo estética: es memoria, territorio y voz’
4
Uno de cada cinco panameños expresa que el crecimiento económico se refleja poco o nada en su familia
5
’Es seguro comprar en Merca Panamá’, confirma el Minsa tras disminución de casos de malaria
Últimas noticias
Lo Nuevo
Las condiciones del Gobierno a Minera Panamá para la mesa de negociación
Nacional
La inteligencia artificial permite crear y modificar anuncios publicitarios en cuestión de segundos, una herramienta que transforma los procesos creativos y plantea nuevos desafíos para el sector.
(
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
)
¿Publicidad engañosa? El desafío de los anuncios creados con inteligencia artificial
Nacional