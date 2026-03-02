martes 03 marzo 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción La Estrella de Panamá
Inicio
>
Opinión
>
Opinión Gráfica
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
03/03/2026 00:00
Opinión Gráfica
La Opinión Gráfica del 15 de abril de 2025
Opinión Gráfica
1
/
1
VIDEOS
BDA limpiará sus ‘números rojos’ en 2028 tras su reestructuración, según Banconal
1
José Federico Suárez y ocho imputados más enfrentan por caso Patrimonio Histórico
2
Cuba detiene a 10 panameños por presunta ‘propaganda subversiva’ en la isla
3
20 muertos por influenza entre enero y febrero
4
Nuevo obstáculo en compra de laptops del Meduca
5
Fracaso escolar persiste: más 27 mil alumnos reprobados
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
José Federico Suárez y ocho imputados más enfrentan por caso Patrimonio Histórico
Nacional
Las pintadas incluían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad”
(
YAMIL LAGE / AFP
)
Cuba detiene a 10 panameños por presunta ‘propaganda subversiva’ en la isla
Nacional