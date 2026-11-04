La Opinión Gráfica del 5 de noviembre de 2026

Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( )