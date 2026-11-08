lunes 09 noviembre 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
La Estrella Investiga
Terremoto en Panamá
Asamblea Nacional
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción La Estrella de Panamá
Inicio
>
Opinión
>
Opinión Gráfica
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
09/11/2026 00:00
Opinión Gráfica
La Opinión Gráfica del 9 de noviembre de 2026
Opinión Gráfica
1
/
1
Lo más leído
1
Implosión MAGA y la derrota de Trump: ¿qué le espera a América Latina?
2
Entre ruinas y carpas, la emergencia no termina
3
Horacio Estribí: ‘No puede ser que el Estado se sacrifique solo para que crezca un sector’
4
Brecha climática se agrava: adaptación requerirá $305.000 millones anuales al 2035
5
Sin ‘chen chen’, pero generando empleo
Últimas noticias
Lo Nuevo
Implosión MAGA y la derrota de Trump: ¿qué le espera a América Latina?
América
El economista Horacio Estribí traba como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas
(
| Cedida
)
Horacio Estribí: ‘No puede ser que el Estado se sacrifique solo para que crezca un sector’
Nacional