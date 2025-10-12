Panamá y el rostro desprotegido del poder: una mirada desde la vida nuda

El país no solo enfrenta una crisis en el contexto económico, social, ambiental o político en el sentido estricto. Es una crisis ontológica (real – esencial). No solo está en juego la legitimidad del contrato social, sino la posibilidad misma de ser reconocido como sujeto político en el espacio público. Esta reducción del ciudadano a su mínima expresión biopolítica —despojado de derechos, vaciado de libertades, expuesto sin mediación alguna al poder soberano— es la instauración de la “vida nuda” o vida desnuda (Agamben, 1995).

En este escenario societal se ha desplazado el uso de la ley como mecanismo de gestión, para pasar hacia el control de la vida misma. Ya no se gobierna mediante preceptos jurídicos bajo el pretexto del bien común, sino que se decide quién merece protección legal y quién puede ser abandonado a su suerte. La “vida desnuda” es la existencia humana capturada por el poder soberano, pero sin los resguardos jurídicos del ciudadano: ni sujeto de derecho ni enemigo legal, sino excluido-incluido, un homo sacer moderno que puede ser eliminado, mas no sacrificado.

En la era postinvasión estadounidense, Panamá ha evidenciado un aumento paulatino del deterioro institucional, una creciente desigualdad estructural y una fractura entre las élites y la ciudadanía. Las masivas protestas del último quinquenio —primero por el alto costo de vida (2022), luego por la concesión minera a First Quantum Minerals (2023), y finalmente por la ley sobre la seguridad social (2025)— revelan un descontento generalizado. El ciudadano panameño se siente reducido a simple fuerza de trabajo, a masa descartable, a una vida que puede ser explotada, contenida, reprimida, pero no verdaderamente escuchada.

Las movilizaciones no se basaron únicamente en la disyuntiva económica; sino lo que se requería era el reconocimiento a ser visto como parte legítima del poder soberano. El rechazo al contrato minero, por ejemplo, no fue solo ambientalista o nacionalista. Fue una forma de decir: nuestras vidas no son prescindibles, nuestros territorios no son mercancía. Sin embargo, la respuesta institucional fue sintomática. El gobierno reaccionó con decretos, represión selectiva, criminalización del disenso y un discurso que disuelve lo político en lo técnico. Cuando las élites políticas y económicas no pueden enfrentar el conflicto social en sus propios términos, lo despolitizan. Transforman a los manifestantes en obstáculos administrativos, en problemas logísticos. Es la lógica del estado de excepción: gobernar como si los derechos fuesen lujos temporales.