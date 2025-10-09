Salud mental: La adolescencia clama por ayuda

El 10 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, fecha que ha cobrado más relevancia tras la pandemia por el COVID-19 y que vino a poner luz sobre una problemática que es más común de lo que queríamos reconocer.

La salud mental es parte fundamental del bienestar integral de las personas, sin importar su edad, y requiere de información, actitudes, servicios, prácticas y normas sociales que contribuyan a una vida plena.

Gracias a una invitación del Despacho de la Primera Dama, UNICEF a través de la plataforma de participación digital U-Report, con el apoyo de otras instituciones públicas y de la sociedad civil realizamos entre agosto y septiembre La Gran Consulta de Salud Mental dirigida a adolescentes y jóvenes entre 14 y 25 años, como parte de una estrategia más amplia bajo el liderazgo de Maricel Cohen de Mulino para ofrecer herramientas que garanticen el acceso a servicios para las poblaciones más vulnerables.

Se recibieron más de 1000 respuestas, especialmente de adolescentes de 15 a 19 años y con participación de todo el país, aunque hubo pocas respuestas desde las comarcas y Darién, poblaciones a las cuales debemos seguir esforzándonos por incluir para conocer sus opiniones y experiencias únicas.

Los hallazgos de esta consulta son tan reveladores como urgentes. 9 de cada 10 personas que respondieron a la consulta señalan que en las últimas dos semanas se han sentido tristes, deprimidos, nerviosos o ansiosos, pero solo 25% ha hecho uso de algún servicio de salud mental.

Los jóvenes señalan que no han usado los servicios de salud mental porque no hay servicios cerca o son costosos (19%), porque no se sienten cómodos pidiendo ayuda (18%), porque no saben cómo hacerlo (17%) o porque no confían en la atención de los servicios disponibles (9%).

Las y los adolescentes expresan con claridad que la salud mental debe ser una prioridad en sus entornos cotidianos: escuelas, comunidades y familias. Requieren espacios seguros y de confianza, donde puedan expresarse sin temor, ser escuchados con empatía y acompañados con respeto.

Desde UNICEF, reafirmamos que la participación adolescente es un derecho, y no una opción. Incorporar sus voces en el diseño de políticas públicas y programas es esencial para garantizar respuestas pertinentes, sostenibles y centradas en sus necesidades reales.

La consulta también evidencia la necesidad de avanzar en estrategias de prevención y promoción, que incluyan campañas de sensibilización para combatir el estigma, normalizar el diálogo sobre salud mental y dotar a los padres y jóvenes de herramientas para resolver las situaciones detonantes. Hablar de emociones, pedir ayuda y cuidar el bienestar propio y ajeno debe formar parte de la cultura familiar, escolar y comunitaria.

Asimismo, se destaca la demanda por servicios accesibles y de calidad, disponibles en los territorios, asequibles para todas las familias y adolescentes, y libres de prejuicios. La atención en salud mental debe estar al alcance de quienes la necesitan, sin barreras económicas, geográficas ni sociales.

Para esto, es importante que exista información y servicios disponibles a través de todos los sectores y actores que cotidianamente atienden a las familias y adolescentes: educación, salud y protección; de forma que todo su personal esté sensibilizado y pueda ofrecer orientación básica y pueda referenciar los casos más severos a los servicios especializados.

La Gran Consulta de Salud Mental no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es un llamado a la acción para todos los sectores: familias, autoridades, educadores, personal de la salud, medios de comunicación y sociedad civil. Escuchar a la adolescencia es reconocer su poder transformador. Es construir con ellos y para ellos un país más justo, empático y resiliente.

Invitamos a conocer todos los resultados de esta consulta que recogió las percepciones, experiencias y propuestas de adolescentes en todo el país sobre un tema que históricamente ha sido invisibilizado: su bienestar emocional; ingresando a panama.ureport.in