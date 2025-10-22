De nuevo Chiquita y el memorando de entendimiento

No soy abogado, ni experto en leyes. El futuro no lo puedo predecir. Quizás algún día no muy lejano, intentare escudriñar los textos de ciencias políticas y jurisprudencia. Lo que si puedo indicar es que modestamente aprendo diariamente sobre los temas agroambientales del país y el mundo. Con algunas herramientas de formación metodológicas, para la temática agropecuaria —banano y asuntos conexos— intento analizar diversos aspectos del agro y el ambiente en el plano local e internacional, como mencionamos anteriormente, en este caso quizás me aventure a una aproximación un poco superficial de un consenso, aprobación entre dos partes, pero sin compromisos obligatorios.

Hoy espero abordar, continuando la secuencia del hilo de los acontecimientos, ciertos rasgos conceptuales del Memorando de Entendimiento (MOU), Memorándum of Understanding en inglés. También Carta de Intención (LOI) Letter of Intent o Carta de Acuerdo, de Oferta (LOA), Letter of offer and Acceptance suscrito entre el Estado panameño y la empresa Chiquita.

Por allí hay varias definiciones del memorando de entendimiento que se encuentran en las redes: “Un documento formal, pero generalmente no vinculante que establece un acuerdo entre dos o más partes para colaborar hacia un objetivo común. Sirve para delinear los términos generales de la cooperación, definir roles y responsabilidades y expresar intenciones compartidas sin crear un compromiso legalmente exigible (el subrayado es nuestro). Al final de cuentas supuestamente es un Acuerdo, no existe obligaciones contractuales de parte y parte. En otras palabras, es un beneplácito formal, pero no vinculante entre dos o más partes.

Dicho memorando, firmado el 2 de agosto de 2025 y refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá el 15 de octubre, incluye una serie de tareas procedente de ambas partes.

Se indican una serie de pactos, promesas o responsabilidades con el fin de ir reactivando gradualmente la producción bananera en Bocas del Toro; y como es natural, en toda actividad económica, social y hasta política, en una primera instancia, se alzan voces de optimismo, descontento, observaciones, preocupaciones, criticas, garantizar respeto a la ley, asegurar el cumplimiento real y efectivo de los términos del memorando.

Entre varias opiniones favorables vertidas, manifiestan la reactivación de la economía en la provincia, la generación de empleos con la contratación de 5,000 trabajadores en dos etapas, lo que permitiría recuperar plazas de trabajo, que se habían perdido anteriormente por los sucesos acaecido, quizás exista una mayor estabilidad laboral por los enunciados del memorando, existe cierto clima de confianza y esperanza en la zona.

Sobre el aspecto antes indicado, la empresa adquirió el compromiso de iniciar una primera fase, contratando 3,000 trabajadores para labores de limpieza y renovación agrícola. La segunda fase contempla contratar 2,000 empleos para cosecha y empaque.

Por otro lado, hay temas o situaciones que hay que tomar en cuenta, aparece un nuevo esquema de operación o trabajo, la tercerización o aparcería, aunque ya se practicaban modelos incipientes en algunas fincas, pero ahora se ha generado una nueva estructura del sector, que contempla la operación de las fincas por asociaciones agrícolas y la compra o adquisición de la fruta, su distribución, asistencia técnica, mercadeo, exportación, por parte de la empresa. Se va definiendo un marco operativo y legal de cómo va a funcionar la actividad.

A su vez, el Gobierno se compromete a mantener un ambiente de seguridad jurídica, la estabilidad y un entorno justo y adecuado, deberá permitir, facilitar y evaluar incentivos fiscales, tramites y permisos aduaneros.

Ahora bien, a grandes rasgos se han señalado los aspectos más sobresalientes, por ejemplo, se debe informar y tener conocimiento, y verificar en campo, en qué condiciones están las plantaciones, estado fitosanitario y vegetativo, enfermedades, control de malezas, plagas, fertilización y manejo del cultivo, se plantea inversión de capital para la recuperación, cantidad de superficie afectada, cuantas hectáreas se van a renovar y cultivar, que variedades de musáceas, a qué mercados se van a exportar.

En el plano laboral, qué criterios se van a utilizar para la escogencia del personal, aunque se ha manifestado de preferencia del área, modelo administrativo y de producción, pues se ha anunciado un sistema de aparcería o tercerización en las unidades de producción agrícola. Es posible que toda esta información la conozca la empresa, pero debe haber mayor conocimiento de nuestros técnicos en el acompañamiento en campo y la información oportuna y accesible a toda la población.

Se anunció la instalación de una mesa técnica de seguimiento al memorando de entendimiento, con la finalidad de darle acompañamiento y continuidad a los parámetros establecidos.

Han surgido numerosas interrogantes, como los arriba señalados.

El memorando de entendimiento tendrá una vigencia de 24 meses que entran a regir desde el momento de su firma y se podrá prorrogar por acuerdo mutuo con el refrendo de la Contraloría. Y, ¿si una de las partes no está de acuerdo? o ¿incumple algún aspecto del documento? Habrá casos fortuitos, tales vendavales, lluvias intensas u otra clase de fenómenos atmosféricos.

Este es un primer acercamiento conceptual y técnico sobre el documento en mención. El país merece mayor divulgación.