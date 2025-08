AAUD planea nuevo vertedero en Azuero

La basura es un negocio de cientos de millones de dólares. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 31 de julio que se introducirá una nueva adenda a una licitación de 140,3 millones de dólares para la recolección y transporte de los desechos en el distrito de Panamá. Mientras tanto, en Azuero se podría crear un nuevo vertedero regional operado por una empresa privada.

“Estamos revisando, con gente que sabe de esto, los términos y condiciones de la licitación del vertedero de basura en Patacón. La misma sufrirá una adenda, y lo digo sin ambages, porque nos habían colado en esos términos y condiciones aspectos que eran negativos para seguir en el mismo relajo”, manifestó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) confirmó a La Estrella de Panamá que se trata de la licitación para la recolección en el distrito de Panamá por un período de 7 años, que tiene un precio de referencia de 140,3 millones de dólares. “Actualmente el proceso de licitación para contratación del servicio de recolección se encuentra publicado en el portal de Panama Compra en espera de una adenda. Dicha adenda, que será publicada en los próximos días, tiene como objetivo resolver las observaciones presentadas por las 68 empresas interesadas en participar en el proceso”, detalló la institución.

De acuerdo al portal de contrataciones públicas, esta licitación ya ha recibido 10 adendas, las últimas dos el 24 de julio de este año. El pliego de cargos se presentó por primera vez el 18 de junio, y el 24 de julio se publicó su versión consolidada. En la reunión previa para la homologación participaron 68 empresas, muchas de las cuáles presentaron sus interrogantes sobre el acto. Las empresas tienen hasta el 21 de agosto para presentar sus propuestas.

La adenda mencionada por Mulino podría contemplar una extensión de tiempo, ya que señaló en la conferencia que las empresas tendrían hasta el 1 de septiembre. El mandatario fue crítico de la gestión de la recolección de desechos. “Como me dijo una persona, el negocio no es hacer la licitación, el negocio es que no haya licitación, para que sigan en la misma vagabundería de camiones y de llevar y traer ganándose unas fortunas de dinero por cargar basura. Así que le he pedido al secretario de Metas que sea la última palabra en la revisión de esa adenda, porque los representantes de los ministerios en esa junta directiva no actuaron diligentemente”. Mulino señaló también la influencia de diputados en el sector. “Una persona que conoce me advirtió, la trajo por escrito e inmediatamente le dije alto la acción, esto va a revisión para una adenda, porque yo no voy a seguir patrocinando las vagabunderías que ahí se están patrocinando y que han sido coto de caza privado de algunos diputados del PRD”, denunció.

Durante la conferencia, el mandatario también anunció el cierre del vertedero de Macaracas, el cual actualmente mantiene un proceso legal luego que el Ministerio de Ambiente reportara filtraciones de lixiviados y un manejo inadecuado de los desechos. Los desechos serán llevados una vez a la semana alternándose entre el vertedero de Guararé y el de Las Tablas.

“Ya se dictaminó el cierre total del vertedero por la sencilla razón de que primero ya controlamos todo lo que era el lixiviado, pero esto va a ser lleno hoy y hambre para mañana”, explicó el alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés. El plan parece ser la creación de un vertedero regional. “Se está trabajando conjuntamente los 14 alcaldes para un relleno sanitario regional. Ya el vertedero de Macaracas queda clausurado. Los otros vertederos van a ser clausurados, pero estamos ya en conversación con una empresa privada que va a tomar en cuenta el vertedero regional”, detalló.

Esto va en línea con el pronunciamiento de la AAUD. “Tras el cierre del vertedero de Macaracas, el Ministerio de Ambiente firmó un convenio con los alcaldes de Guararé y Las Tablas, mediante el cual ambos municipios recibirán temporalmente los desechos mientras el Gobierno Nacional avanza en el proceso de una solución integral de los desechos con la construcción de un relleno sanitario regional, que atenderá la necesidad de los 14 municipios de la península de Azuero 7 de la provincia de Los Santos y 7 de la provincia de Herrera”, detalló la Autoridad de Aseo a este medio.

De hecho, el administrador general de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín, estuvo este jueves realizando una inspección técnica para el levantamiento de los trabajos en los vertederos de Guararé, Las Tablas, La Villa y Chitré, con el propósito de garantizar la gestión eficiente y sostenible durante este proceso de transición.