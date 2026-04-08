Ángela Russo será la próxima defensora del Pueblo

Ángela Russo será la nueva defensora del Pueblo para el período 2026-2031. El pleno de la Asamblea Nacional tomó la decisión luego de una maratónica jornada que se extendió a altas horas de la noche.

Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, ha sido calificada como la “ungida” del oficialismo. El partido Realizando Metas publicó en su cuenta oficial de X que instruía a los miembros de su bancada a votar en favor de ella.

Para siquiera poder ser considerada, primero fue necesario resolver el debate sobre dos informes que surgieron de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. El informe de mayoría listaba a siete aspirantes para escoger, y el informe de minoría abría el compás para que el pleno decidiera entre los 33 aspirantes. Russo no aparecía en el informe de mayoría, por lo que si prevalecía este informe no podría ser escogida.

“Aquí por lo menos siete tienen la posibilidad. El informe de minorías lo que quiere hacer es que abrir un proceso para beneficiar a una sola. Sépanlo bien, el proceso que tenemos ahorita es de siete personas, pero el que vamos a tener si abrimos la lista es de una persona y el tiempo nos va a dar la razón”, manifestó el diputado José Pérez Barboni de Seguimos.

El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho fue el principal defensor del informe de minoría. Señaló que la comisión no tiene la última palabra y que debe ser el pleno legislativo quien tome la decisión.

“Las decisiones de las comisiones no son decisiones definitivas, esas decisiones son básicamente una recomendación al pleno y esa recomendación al pleno puede ser aceptada o puede ser rechazada. Entonces la comisión no puede abrogarse la facultad exclusiva del pleno de la asamblea de elegir al defensor del pueblo”, enfatizó.

Distintos diputados presentaron argumentos a favor y en contra. Pero finalmente se realizó la votación y prevaleció el informe de minoría.

Russo podía ser postulada.

La encargada de hacerlo fue la diputada Shirley Castañeda. “Aquí no vota un tuit, aquí vota la bancada”, manifestó. Acto seguido postuló a la candidata que indicaba el tuit, listando la amplia experiencia de Russo como abogada y conocedora de los derechos humanos.

Luego llegó el turno nuevamente de Barboni, quien optó por postular al cargo a Rodrigo Alberto García Rodríguez, abogado especialista en Derechos Humanos con más de 20 años de experiencia.

Aún antes de la votación final, el presidente de la bancada de Vamos, Roberto Zuñiga, lamentaba el resultado.

“La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea. La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas. Y lo más lamentable es que siempre hay diputados dispuestos a prestarse para el libreto del gobierno. La separación de poderes es un chiste, se intercambian los puestos como si fuera un álbum de Panini”, publicó en redes sociales.