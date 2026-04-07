Panamá acoge ‘El Mundo Según Mafalda’: cultura, sátira y nostalgia en una muestra

Mafalda crece dentro de una familia tradicional de clase media. Es conocida por tirar de ironía ante las diversas situaciones que se les presenta como el tener que probar la sopa que más detesta o lidiar con personas que parecen tener caras de pocos amigos. El padre de Mafalda es un corredor de seguros mientras que su madre ocupa el rol de ama de casa dentro del hogar, un rol social de la época que la misma Mafalda suele cuestionar con asiduidad.Este viaje de vida lo comparte con su hermano menor Guille, quien es prácticamente un ignorante de su realidad por lo cual pregunta sobre cada cosa que observa o experimenta. Su amor platónico es la actriz francesa Brigitte Bardot y dice preferir el chupete ‘on the rocks’ (en las rocas, en inglés) tal como si fuera el estilo con el que quisiera consumir una bebida alcohólica. Si bien, a diferencia de su hermana Mafalda, le gusta la sopa, él comparte un sentimiento fuerte de rebeldía ante lo establecido que es capaz de hacer temblar tanto a su propia casa como a los demás que se pliegan al orden establecido.Las aventuras de Mafalda también salen adelante gracias a la complicidad de sus vecinos como Felipe quien es obediente a regañadientes y avanza con dificultad sus mandados y obligaciones. Esa familia elegida de Mafalda también está compuesta por otros personajes como Miguelito Pitt, un chico inocente y para nada tímido que la protagonista conoce en un paseo por la playa, y Manolito Goreiro, un chico ambicioso y materialista que encarna el deseo de superación del ser humano y que, a la postre, es hijo del almacén que surte al barrio en el que vive Mafalda.Los personajes femeninos de la tira cómica creada por Quino ofrecen además contrastes interesantes sobre la división que se da en el seno de la sociedad en torno a temas como el feminismo puesto sobre la mesa por los movimientos de la liberación de la mujer, que tomaron auge en los años 1970. Una de ellas es el personaje Libertad, contestataria y simpatizante de los derechos para todos. Un desafío que no le empequeñece pese a su chico tamaño.En cambio, quien es indiferente a esta otra forma de ver la realidad es la otra amiga de Mafalda: Susanita Clothilde Chirusi, quien permanece indiferente no solo en lo que se refiere a la liberación femenina sino de los demás temas que aquejan a la realidad local, relacionada a su entorno, y la global.