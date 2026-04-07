Panamá acoge ‘El Mundo Según Mafalda’: cultura, sátira y nostalgia en una muestra

Si usted alguna vez se mantuvo enganchado a las tiras cómicas de Mafalda al consultar las páginas traseras del periódico, y añora los momentos de esparcimiento que vivió con ellas, usted tiene una oportunidad para revivir el universo creado por el humorista gráfico y el historietista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido por su seudónimo artístico ‘Quino’, por medio de la exposición ‘El Mundo Según Mafalda’ en el centro comercial TownCenter, la cual desmenuza de forma pormenorizada el universo creado por un dibujante comprometido con la promoción de la democracia, así como el uso de la sátira para cuestionar al poder de turno y de todos los órdenes de la sociedad.

Como se evidencia a lo largo de la exposición, Mafalda era, en cierto punto, la némesis de Quino, quien se mostraba preocupado por los tambores de conflicto que sonaban desde los años 1960 con el advenimiento de la guerra híbrida sostenida en aquella época entre Estados Unidos y la Unión Soviética y, al mismo tiempo, se mofaba con sorna de los distintos conceptos que dieron forma a la sociedad actual como el capitalismo voraz, el egoísmo en torno a los semejantes y la creciente necesidad de evadirse de la cruda realidad que a diario muestran los informativos de televisión.

El visitante comienza el recorrido a bordo del famoso coche de la familia de Mafalda, un Citroen blanco, símbolo del poder adquisitivo de la clase media de los años 1960 y 1970. Ese vehículo inaugura de manera simbólica el punto de partida para la exposición la cual se convierte en un paseo mágico debido al ambiente envolvente en el que se desenvuelve la narrativa expositiva. Mientras unos libros gigantes desvelan a cada uno de los personajes de la tira cómica, otros elementos en la entrada como una maqueta en miniatura que muestra a Mafalda soñando con un mundo mejor mientras duerme, esta a disposición del público.

El espectador no solo se entera de los personajes que formaron parte del ámbito de Mafalda, sino que lo sitúan en un contexto en el que predominan las prédicas constantes a la paz y un universo lleno de flores, evocando de esta forma la tendencia ‘hippie’ del ‘flower power’ de los años 1960, la cual invitaba a soñar con un mundo libre de guerras. Distinto al que estamos acostumbrados a ver con la actualidad diaria. Ello se complementa con la discografía de la banda británica ‘The Beatles’, de la que Mafalda es su más ferviente admiradora.

Los visitantes además tienen la oportunidad de visualizar una réplica exacta del apartamento en el que vivía Mafalda e incluso sentarse o bien en los sofás o frente al televisor para tener una idea de los programas en la televisión argentina de la época.

Mientras que los más pequeños tendrán la oportunidad de crear una tira cómica de Mafalda, tanto ellos como sus padres podrán ver los interesantes objetos en exhibición, conocidos como ‘inventos’, en los que Mafalda se situaba en una realidad paralela como el famoso “casco” – en realidad un bol para escurrir espagueti – para que las ideas fluyan más rápido o una cuchara encerrada dentro de una caja acristalada para romper en caso de una emergencia que lo amerite.