Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este miércoles 8 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este miércoles 8 de abril, con noticias destacadas en el ámbito local e internacional.

-La administración del presidente José Raúl Mulino contará con el respaldo de ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para realizar un análisis técnico del Puente de las Américas, tras el incidente registrado el pasado 6 de abril.

-La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó en primer debate las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, uno de los procesos más relevantes desde la instalación del Legislativo tras las elecciones de 2024.

-El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, anunció que retiró su candidatura para aspirar a la reelección en el período 2026-2031, tras lo que calificó como una profunda reflexión personal, familiar e institucional.

-El aumento en el precio del combustible ha generado un incremento de 40 mil usuarios diarios en el Metro de Panamá. Así lo dio a conocer su director general, César Pinzón, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

-Panamá y Paraguay avanzaron en acuerdos estratégicos tras la reunión entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha y su homólogo Rubén Ramírez Lezcano, en el marco de una visita oficial al país suramericano.