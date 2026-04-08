Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este miércoles 8 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este miércoles 8 de abril, con noticias destacadas en el ámbito local e internacional.<b>-La administración del presidente José Raúl Mulino contará con el respaldo de ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos</b> para realizar un análisis técnico del Puente de las Américas, tras el incidente registrado el pasado 6 de abril.<b>-La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó en primer debate las reformas al Reglamento Interno</b> de la Asamblea Nacional, uno de los procesos más relevantes desde la instalación del Legislativo tras las elecciones de 2024.<b>-El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc,</b> anunció que retiró su candidatura para aspirar a la reelección en el período 2026-2031, tras lo que calificó como una profunda reflexión personal, familiar e institucional.<b>-El aumento en el precio del combustible ha generado un incremento de 40 mil usuarios diarios en el Metro de Panamá</b>. Así lo dio a conocer su director general, César Pinzón, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.<b>-Panamá y Paraguay</b> avanzaron en acuerdos estratégicos tras la reunión entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha y su homólogo Rubén Ramírez Lezcano, en el marco de una visita oficial al país suramericano.