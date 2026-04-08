Eduardo Leblanc retira su candidatura a la reelección como defensor del Pueblo

El actual defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, anunció la tarde de este miércoles 8 de abril que retiró su candidatura para aspirar a la reelección en el cargo para el período 2026-2031, tras una “profunda reflexión personal, familiar e institucional”.

A través de una carta dirigida al país, Leblanc explicó que su decisión responde a la necesidad de preservar la independencia, estabilidad y legitimidad de la Defensoría del Pueblo, evitando que la entidad se vea envuelta en controversias que puedan afectar su rol como garante de los derechos humanos.

“El interés de la institución debe estar siempre por encima de cualquier aspiración individual”, sostuvo el funcionario en su comunicado.

Leblanc no fue considerado por los diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional en la lista de los siete aspirantes con mejor perfil para ser el nuevo defensor del Pueblo.

En la Asamblea Nacional se inscribieron 35 profesionales panameños que aspiraban a reemplazar a Leblanc.

Para defensor del Pueblo los diputados de la Comisión de Gobierno recomendaron al pleno de la Asamblea Nacional a José Collado, Joyce Janette Araujo Lasso, Joel De León, Rodrigo García, Venicia Chang, Alexander Figueroa y Meiky Quintero.

Leblanc destacó que deja la candidatura con satisfacción por los avances alcanzados durante su gestión, entre ellos la recuperación del estatus internacional de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos, conforme a los Principios de París, así como la promoción de una reforma integral de su marco legal.

Además, resaltó el acompañamiento de la entidad en momentos críticos del país, como la pandemia de 2020, la crisis social de 2022 y 2023, y las protestas de 2025, así como la ampliación de su presencia en comunidades apartadas y la atención a miles de ciudadanos.

Según detalló, durante su administración se emitieron 49 informes sobre vulneraciones de derechos humanos y se brindó apoyo a poblaciones migrantes en contextos complejos, fortaleciendo una institución “más cercana, moderna y efectiva”.

El defensor también aseguró que su decisión se da con la “tranquilidad del deber cumplido” y con el compromiso de garantizar una transición ordenada en la entidad.

“En la Defensoría se dará una transición coherente, basada en los pilares constitucionales y democráticos que han guiado mi gestión”, afirmó.