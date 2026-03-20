Asamblea Nacional cierra inscripción para aspirantes a Defensor del Pueblo

La Asamblea Nacional de Panamá anunció la apertura oficial de la convocatoria para aspirantes al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031, un proceso clave para la protección de los derechos ciudadanos en el país.

El actual defensor del pueblo es el abogado Eduardo Leblanc Jr., quien ocupa este cargo desde el 2020.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Panamá y presentar una serie de documentos formales para su postulación.

Fechas y lugar de entrega

Las postulaciones fueron recibidas durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en la sede de la Comisión, ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional.

Requisitos y documentos obligatorios

Los aspirantes al cargo deberán presentar:

- Carta de postulación con extensión mínima de una página, explicando las razones por las que consideran deben ser elegidos.

- Certificado de nacimiento original emitido por el Tribunal Electoral.

- Copia autenticada de la cédula de identidad personal.

- Certificación del Tribunal Electoral que acredite el pleno goce de derechos civiles y políticos.

- Certificación de antecedentes penales.

- Hoja de vida actualizada.

- Declaración notarial jurada en la que conste que no se encuentra dentro de las limitaciones constitucionales ni legales vigentes.

Proceso y transparencia

La Comisión también informó que las personas interesadas podrán retirar copia del reglamento de elección directamente en sus oficinas, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y conforme a la normativa vigente.

El proceso de selección del Defensor del Pueblo es uno de los más relevantes dentro del sistema democrático panameño, ya que esta figura tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos y supervisar la actuación de las instituciones públicas.