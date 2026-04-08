Actor Cha Eun-woo reconoce errores y paga $15 millones en impuestos

El cantante y actor surcoreano Cha Eun-woo ofreció disculpas públicas este miércoles 8 de abril tras la controversia generada por su situación fiscal y confirmó que pagó la totalidad de los impuestos adeudados, equivalentes a unos $15 millones (unos 20 mil millones de wones).

A través de sus redes sociales, el artista reconoció el impacto de la situación en sus seguidores y en la opinión pública. “Respeto los procedimientos y resultados del Servicio Nacional de Impuestos” y aseguró que “he pagado todos los impuestos correspondientes para evitar confusiones”.

La polémica surgió luego de una auditoría fiscal realizada en el primer semestre del año pasado por las autoridades surcoreanas. Según la investigación, el caso se relaciona con la creación de una empresa vinculada a su entorno familiar, lo que derivó en un tratamiento tributario distinto al impuesto sobre la renta personal.

En su mensaje, Cha Eun-woo asumió la responsabilidad directa por las decisiones tomadas: “Toda la responsabilidad recae sobre mí, no sobre mi familia ni sobre la empresa”. También explicó que la constitución de la sociedad respondió a la necesidad de dar estabilidad a sus actividades en un contexto de incertidumbre profesional.

El artista admitió fallas en el proceso: “En retrospectiva, hubo aspectos que no analicé lo suficiente” y reiteró su compromiso de no evadir responsabilidades. “No eludiré mi responsabilidad”, subrayó.

Además, expresó su pesar por haber decepcionado a sus seguidores: “Lamento haber decepcionado a los fans que confiaron en mí”. En esa línea, aseguró que revisará sus actividades con mayor rigor en el futuro.

“Revisaré todas mis actividades con mayor detenimiento y rigor de ahora en adelante”, indicó, al tiempo que prometió asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones: “Asumiré la plena responsabilidad de mis decisiones y acciones hasta el final”.

La controversia, que salió a la luz en enero pasado, generó debate en torno al uso de estructuras corporativas para la gestión de ingresos en la industria del entretenimiento surcoreano.