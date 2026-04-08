Actor Cha Eun-woo reconoce errores y paga $15 millones en impuestos

El cantante y actor surcoreano <b>Cha Eun-woo</b> ofreció disculpas públicas este miércoles 8 de abril tras la controversia generada por su situación fiscal y confirmó que pagó la totalidad de los impuestos adeudados, equivalentes a unos <b>$15 millones</b> (unos 20 mil millones de wones).A través de sus redes sociales, el artista reconoció el impacto de la situación en sus seguidores y en la opinión pública. <i>'Respeto los procedimientos y resultados del Servicio Nacional de Impuestos'</i> y aseguró que <i>'he pagado todos los impuestos correspondientes para evitar confusiones'</i>.La polémica surgió luego de una auditoría fiscal realizada en el primer semestre del año pasado por las autoridades surcoreanas. Según la investigación, <b>el caso se relaciona con la creación de una empresa vinculada a su entorno familiar</b>, lo que derivó en un tratamiento tributario distinto al impuesto sobre la renta personal.En su mensaje, <b>Cha Eun-woo </b>asumió la responsabilidad directa por las decisiones tomadas:<i> 'Toda la responsabilidad recae sobre mí, no sobre mi familia ni sobre la empresa'</i>. También explicó que la constitución de la sociedad respondió a la necesidad de dar estabilidad a sus actividades en un contexto de incertidumbre profesional.El artista admitió fallas en el proceso: <i>'En retrospectiva, hubo aspectos que no analicé lo suficiente' </i>y reiteró su compromiso de no evadir responsabilidades. <i>'No eludiré mi responsabilidad'</i>, subrayó.Además, expresó su pesar por haber decepcionado a sus seguidores: <i>'Lamento haber decepcionado a los fans que confiaron en mí'</i>. En esa línea, aseguró que revisará sus actividades con mayor rigor en el futuro.<i>'Revisaré todas mis actividades con mayor detenimiento y rigor de ahora en adelante'</i>, indicó, al tiempo que prometió asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones: <i>'Asumiré la plena responsabilidad de mis decisiones y acciones hasta el final'</i>.La controversia, que salió a la luz en enero pasado, generó debate en torno al uso de estructuras corporativas para la gestión de ingresos en la industria del entretenimiento surcoreano.