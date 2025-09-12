Aprehenden a exfuncionarios de Arosemena y Tolé por mal manejo de fondos descentralizados

La<b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion"> Procuraduría General de la Nación</a></b>, a petición de la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b>, ordenó la <b>detención del extesorero del corregimiento de Arosemena</b>, mientras que el <b>representante actual del corregimiento de Arosemena</b> y el <b>extesorero de la junta comunal de Tolé</b> deberán cumplir con la medida de <b>depósito domiciliario</b>, tras ser <b>imputados por el delito de peculado</b>.Las acciones se enmarcan en la Operación Comunidad, investigación liderada por el Ministerio Público por presunto uso indebido de fondos del <b>Programa de Interés Social (PDIS)</b> entre 2019 y 2024. Como parte de esta operación se han realizado allanamientos en <b>Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro</b>, donde se recabaron indicios adicionales vinculados a la investigación.De acuerdo con la Fiscalía, en la junta comunal de <b>Arosemena</b> la lesión patrimonial asciende a <b>$671.926</b>, mientras que en <b>Tolé</b> se estiman irregularidades por alrededor de <b>$880.000</b>. Estas denuncias fueron presentadas inicialmente por la <b><a href="/tag/-/meta/autoridad-nacional-de-descentralizacion">Autoridad Nacional de Descentralización (AND)</a></b>, que ha señalado irregularidades en el manejo de fondos descentralizados en varias juntas comunales y municipios.El <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> destacó que, hasta la fecha, se han interpuesto cerca de <b>294 denuncias penales por más de $213 millones</b>, relacionadas con posibles malos manejos de recursos públicos destinados a proyectos comunitarios.Las medidas cautelares dictadas —detención preventiva y depósito domiciliario— responden a la gravedad de las imputaciones y a la evidencia presentada en esta etapa del proceso, al tiempo que se garantiza el respeto a los derechos de los investigados.