ASEP amplia atención al público, conoce los nuevos horarios

A partir del 1 de septiembre de 2025, la <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</a></b> modifica sus horarios de atención al público a nivel nacional.En conferencia de prensa, liderada por Edwin González, director nacional de atención al usuario de la ASEP, se anunció que la entidad no cerrará ningún día de la semana.<i>'Estamos trabajado duro para satisfacer los altos estándares en la calidad de la atención que se merecen miles de nacionales y extranjeros'</i>, destacó González. <b>¿Cuáles son los horarios de atención de la ASEP?</b><i>'La nueva iniciativa, que forma parte del paquete de transformación integral de los servicios públicos, anunciado por su administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo, busca garantizar oportunidad a todos los usuarios de los servicios públicos a recibir atención en horarios prácticos que permitan al usuario completar cualquier trámite, explicó Edwin González, director nacional de atención al usuario'</i>, destacó la entidad.Desde el mes de septiembre, la ASEP extenderá dos horas más de lunes a viernes, se incluyen los sábados y todos los domingos en cualquier punto de la geografía a través del programa ASEP Móvil en un horario de 8:00 a.m.-4:00 p.m.<b>Así quedan los horarios de la ASEP</b>- Lunes de viernes de 8:00 a.m.-6:00 p.m.- Sábados de 8:00 a.m.-4:00 p.m.- Domingos con Oficina Móvil de 8:00 a.m.-4:00 p.m.