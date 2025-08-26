ASEP amplia atención al público, conoce los nuevos horarios

A partir del 1 de septiembre de 2025, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) modifica sus horarios de atención al público a nivel nacional.

En conferencia de prensa, liderada por Edwin González, director nacional de atención al usuario de la ASEP, se anunció que la entidad no cerrará ningún día de la semana.

“Estamos trabajado duro para satisfacer los altos estándares en la calidad de la atención que se merecen miles de nacionales y extranjeros”, destacó González.

¿Cuáles son los horarios de atención de la ASEP?

“La nueva iniciativa, que forma parte del paquete de transformación integral de los servicios públicos, anunciado por su administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo, busca garantizar oportunidad a todos los usuarios de los servicios públicos a recibir atención en horarios prácticos que permitan al usuario completar cualquier trámite, explicó Edwin González, director nacional de atención al usuario”, destacó la entidad.

Desde el mes de septiembre, la ASEP extenderá dos horas más de lunes a viernes, se incluyen los sábados y todos los domingos en cualquier punto de la geografía a través del programa ASEP Móvil en un horario de 8:00 a.m.-4:00 p.m.

Así quedan los horarios de la ASEP

- Lunes de viernes de 8:00 a.m.-6:00 p.m.

- Sábados de 8:00 a.m.-4:00 p.m.

- Domingos con Oficina Móvil de 8:00 a.m.-4:00 p.m.