ATTT implementará plan piloto de reordenamiento de rutas hacia el centro de Aguadulce

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de un plan piloto de reordenamiento de recorridos para las rutas interurbanas con destino al centro de Aguadulce.

El plan, que busca mejorar la conectividad y la movilidad en la zona, estará vigente a partir del 1 de septiembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026.

Este proyecto es una respuesta directa a las solicitudes de los usuarios del transporte público, quienes han expresado la necesidad de optimizar el acceso a puntos clave dentro del área urbana y comercial de Aguadulce.

Entre los destinos beneficiados se encuentran el Hospital Regional Rafael Estévez, el mercado, diversas plazas comerciales y terminales intermodales, como OnDgo y la Gran Terminal de Aguadulce.

La ATTT, en el ejercicio de sus facultades legales, ha establecido los siguientes objetivos para este plan piloto:

Mejorar la conectividad entre las zonas periféricas y el centro urbano de Aguadulce.

Reducir los tiempos de transbordo y facilitar el acceso a sitios de interés.

Evaluar la viabilidad operativa y la aceptación de los usuarios, con el fin de considerar futuros ajustes permanentes.

La autoridad ha señalado que esta iniciativa es temporal y está orientada al beneficio de los usuarios, cuya movilidad es una prioridad para la institución.

La ATTT ha agradecido la colaboración de todos los involucrados e invita a mantenerse en comunicación con la Dirección Regional en Coclé para coordinar horarios, puntos de control y detalles específicos de las rutas.