Caja de Ahorros prepara lanzamiento de billetera de activos digitales

El gerente de la CA también comentó que otro paso que han dado en miras de avanzar en las transacciones tecnológicas, tienen que ver con el lanzamiento del Yappy gubernamental.La iniciativa, en alianza con Yappy, busca facilitar el cobro en las institucionales y al mismo tiempo ofrecer a más de 1.6 usuarios afiliados a la plataforma y los más de 650 mil clientes de CA la posibilidad de pagar sus compromisos directamente desde sus dispositivos móviles, mediante escaneo de código QR.Las primeras seis instituciones públicas integradas a Yappy, son la Universidad Tecnológica de Panamá, la Alcaldía de Panamá, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, el Instituto Técnico Superior Especializado, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de San Miguelito.En su primerma etapa, Farrugia explicó que con el uso del QR se realizarán pagos específicos, como tributos y servicios que reciban en más de 55 instituciones del Estado. 'Estamos muy ilusionados con lo que nos va a representar ese YAPPY gubernamental y de cara al beneficio que supone la cercanía del cliente con su banco de referencia', expresó el gerente general de la CA.