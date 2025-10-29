Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 29 de octubre

Durante la mañana de este <b>miércoles 29 de octubre</b>, la <b>región Occidental del país</b> registrará <b>lluvias aisladas</b>, según el pronóstico del clima emitido por el <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>.</a>El área bajo influencia de estas condiciones abarca las <b>costas de Chiriquí</b>, el <b>sur de Veraguas</b>, el <b>Golfo de Panamá</b>, <b>Darién</b>, las <b>comarcas Emberá y Ngäbe Buglé</b>, <b>Panamá Este</b>, <b>Bocas del Toro</b> y la <b>Costa Abajo de Colón</b>.En horas de la tarde, el <b>calentamiento diurno</b> propiciará <b>aguaceros con tormentas eléctricas</b>, especialmente en <b>Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste</b> (principalmente hacia el sector norte), <b>Darién, comarca Emberá, comarca Guna Yala</b> y sectores de <b>Colón</b>. En el resto del país, se esperan lluvias de menor intensidad y carácter aislado.Para la noche, continuarán las <b>precipitaciones intermitentes</b> sobre <b>Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste</b>, así como en algunos sectores de <b>Coclé, Panamá Este, Darién</b> y la <b>comarca Guna Yala</b>.El <b>IMHPA</b> mantiene vigente un <b>Aviso de Vigilancia por lluvias significativas</b>, debido a las condiciones atmosféricas inestables que persisten sobre el territorio nacional.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>28°C y 32°C</b>, mientras que las <b>mínimas</b> estarán entre <b>22°C y 25°C</b>. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán <b>entre niveles moderados y muy altos</b>, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.Las <b>condiciones marítimas</b> en el <b>Caribe</b> y el <b>Pacífico</b> se mantienen <b>bajo advertencia</b>. En el <b>Pacífico</b>, se reporta <b>mar picado</b> debido a los <b>vientos provenientes del sur</b>, mientras que en el <b>Caribe</b> se registra una <b>alta periodicidad de oleaje</b>, con intervalos de entre <b>9 y 10 segundos</b>, lo que genera <b>corrientes de retorno</b> peligrosas para embarcaciones menores y bañistas.El <b>IMHPA</b> recomienda a la población <b>mantenerse informada</b> a través de los canales oficiales y <b>seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad y protección civil</b>, especialmente en zonas costeras y de difícil acceso.