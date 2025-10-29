  1. Inicio
PANAMÁ

Alcaldía de Panamá entrega 164 permisos para ventas en fiestas patrias

Alcaldía de Panamá entrega permisos de venta para las rutas de Fiestas Patrias.
Alcaldía de Panamá entrega permisos de venta para las rutas de Fiestas Patrias. Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2025 09:15
La Alcaldía de Panamá entrega permisos con tecnología QR, lo que facilitarán el control y cumplimiento de las normas durante los desfiles del 3 y 4 de noviembre.

La Alcaldía de Panamá informa que ha entregado 164 permisos a microempresarios, los cuales los autorizan para la venta de mercancía seca y alimentos en las rutas de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la capital.

Según detalló el municipio, los permisos cuentan con tecnología QR, lo que facilitará la verificación y permitirá constatar que los beneficiarios cumplieron con el proceso correspondiente y las normas establecidas.

Spencer Juárez, subdirector de Microempresas de la Alcaldía de Panamá, destacó que el equipo se mantendrá una vigilancia estricta a lo largo de las rutas del desfile para verificar que los microempresarios cumplan con las normas establecidas, puesto que cda permiso mantiene un código QR mediante el cual las personas podrán constatar que, en efecto, pasaron el proceso de aprobación de la Alcaldía.

Detalles de las rutas de los desfiles del 3 y 4 de noviembre

Autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) han detallado las rutas de los desfiles del 3 y 4 noviembre en el distrito de Panamá:

-Ruta 1 – Presidencia de la República (Casco Antiguo): comenzará en la calle 3ª, Parque Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26, avenida Balboa.

-Ruta 2 – Vía España: partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.

