Alcaldía de Panamá entrega 164 permisos para ventas en fiestas patrias

La Alcaldía de Panamá informa que ha entregado 164 permisos a microempresarios, los cuales los autorizan para la venta de mercancía seca y alimentos en las rutas de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la capital.

Según detalló el municipio, los permisos cuentan con tecnología QR, lo que facilitará la verificación y permitirá constatar que los beneficiarios cumplieron con el proceso correspondiente y las normas establecidas.

Spencer Juárez, subdirector de Microempresas de la Alcaldía de Panamá, destacó que el equipo se mantendrá una vigilancia estricta a lo largo de las rutas del desfile para verificar que los microempresarios cumplan con las normas establecidas, puesto que cda permiso mantiene un código QR mediante el cual las personas podrán constatar que, en efecto, pasaron el proceso de aprobación de la Alcaldía.