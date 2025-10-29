Alcaldía de Panamá entrega 164 permisos para ventas en fiestas patrias

Autoridades del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> han detallado las rutas de los desfiles del 3 y 4 noviembre en el distrito de Panamá:<b>-Ruta 1 – Presidencia de la República (Casco Antiguo):</b> comenzará en la <b>calle 3ª, Parque Simón Bolívar</b>, y finalizará en la <b>calle 26, avenida Balboa</b>.<b>-Ruta 2 – Vía España:</b> partirá desde la <b>intersección de la Iglesia del Carmen</b> y culminará frente a la <b>Caja de Ahorros de Vía España</b>.