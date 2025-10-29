¡Arriba de Dios no vive nadie!: Despiden al rey del guetto, Japanese

&gt; 'Nunca perdió la alegría ni las ganas de cantar, aunque su salud y su situación económica no eran las mejores. Cantar era su mundo, y siempre pedía que lo llevaran a los eventos', expresó conmovido.Al cierre del acto, el ataúd blanco como el marfil fue cargado en hombros por los miembros del Scaredem Crew hasta la carroza fúnebre, mientras los asistentes coreaban sus canciones y se detenían unos minutos para ver por última vez al artista, quien reposaba con sus inconfundibles lentes oscuros y sus brillantes dientes de oro.