Arrestan en Miami a Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, por presunta violencia doméstica

Las autoridades de Florida arrestaron a la artista cubano-estadounidense Gemeny Hernández por un presunto caso de violencia doméstica contra su pareja Emily Estefan, cantante e hija de Gloria y Emilio Estefan, según documentos judiciales a los que EFE accedió este miércoles 29 de octubre.Hernández, de 31 años y pareja de Estefan desde hace unos ocho años, fue detenida este martes 28 de octubre en Miami bajo cargos de robo con violencia y agresión menor, según el informe policial.<b>La supuesta víctima presentó una declaración jurada afirmando que Hernández 'le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con él', dice el informe.</b>'La víctima y el sujeto son pareja doméstica desde hace aproximadamente 8 años y viven juntas', establece el reporte, que no revela el nombre de Emily.Tras varios forcejeos, la víctima relató a la policía que recuperó su teléfono y llamó al 911 para reportar el incidente.<b>La víctima sufrió 'heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello', explica el informe.</b>La acusada 'negó haberle quitado directamente el teléfono a la víctima' en su entrevista en la Oficina de Investigaciones de robos, pero 'admitió haber participado en la confrontación física'.Hernández ingresó al centro penitenciario <b>Turner Guilford Knight</b> <b>Correctional Center</b>, donde pagó una fianza de 3.000 dólares, según la base de datos del Condado de Miami-Dade.Estefan y Hernández son una pareja homosexual que se ha mostrado siempre abiertamente en redes sociales y medios, y son presentadoras del pódcast de música, identidad y diversidad ‘In Our Own World’, que dejó de emitir nuevos episodios desde abril pasado.